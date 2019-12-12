Запугавших самарчанку коллекторов оштрафовали на 50 тыс. рублей

В Самаре оштрафована коллекторская фирма, запугивавшая письмами местную жительницу, сообщает УФССП по Самарской области.

По информации ведомства, женщина получила заказное письмо из организации, осуществляющей деятельность по возврату просроченной задолженности. На образце заявления содержался штамп "Утверждено приказное производство", что ввело получательницу в заблуждение. Она сочла, что рассмотрение ее вопроса передано в суд.

Испугавшись, женщина обратилась в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Самарской области. Работниками отдела была проведена внеплановая проверка организации. С целью избежать административного наказания, в ответ на запрос должностных лиц фирма предоставила копии писем, отправленных должнице, но без напугавшего женщину штампа.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что организация превысила пределы действий, направленных на возврат задолженности, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. в соответствии с ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности").