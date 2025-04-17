В 2025 году в Самарской области у 150 светофоров появятся "глаза"

В Самарской области продолжается развитие интеллектуальной транспортной системы. Ее внедрение началось в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и продолжится по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
Возможности системы позволяют использовать инновационные разработки для моделирования транспортных систем, регулирования транспортных потоков, а также повысить уровень взаимодействия участников дорожного движения.
В настоящее время Самарско-Тольяттинской агломерации установлено более 800 видеодетекторов транспорта, 5 автоматических дорожных метеостанций и модернизировано 336 светофоров. Также создан центр обработки данных для автоматизации управления дорожным движением, центры диспетчеризации региональных дорог и улично-дорожной сети Самары и Тольятти.
В 2025 году в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни в Самарско-Тольяттинской агломерации планируется внедрение интеграционной платформы ИТС, также будет дополнительно установлено более 150 детекторов транспорта, так называемых "глаз" для светофоров.
Детекторы будут размещены на светофорных объектах 14 улиц в Самаре и 1 в Тольятти. На региональной сети дорог детекторы появятся в поселке Курумоч на трассе Волжский — Курумоч — "Урал".
"Детекторы позволяют в режиме реального времени собирать данные об интенсивности дорожного движения, что не только позволяет гибко регулировать работу светофоров, но также используется при формировании плана дорожных работ", — говорит начальник управления организации дорожного движения ГКУ СО "Управление дорог" Сергей Талдыкин.
Работа Интеллектуальной транспортной системы способствует снижению количества транспортных заторов и позволяет повысить безопасность дорожного движения.
Так, на основании данных о транспортных потоках время прохождения отдельных участков, оснащенных видеодетекторами транспорта, в Самарской области сократилось на 9-22%, при этом средняя скорость потока увеличилась на 7-18%.
Кроме того, в 2024 году по сравнению с 2020 годом количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Самарско-Тольяттинской агломерации сократилось на 9%, количество погибших снизилось на 19%, а раненных — на 9%.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???