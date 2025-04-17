В 2025 году в Самарской области у 150 светофоров появятся "глаза"

В Самарской области продолжается развитие интеллектуальной транспортной системы. Ее внедрение началось в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и продолжится по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Возможности системы позволяют использовать инновационные разработки для моделирования транспортных систем, регулирования транспортных потоков, а также повысить уровень взаимодействия участников дорожного движения.

В настоящее время Самарско-Тольяттинской агломерации установлено более 800 видеодетекторов транспорта, 5 автоматических дорожных метеостанций и модернизировано 336 светофоров. Также создан центр обработки данных для автоматизации управления дорожным движением, центры диспетчеризации региональных дорог и улично-дорожной сети Самары и Тольятти.

В 2025 году в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни в Самарско-Тольяттинской агломерации планируется внедрение интеграционной платформы ИТС, также будет дополнительно установлено более 150 детекторов транспорта, так называемых "глаз" для светофоров.

Детекторы будут размещены на светофорных объектах 14 улиц в Самаре и 1 в Тольятти. На региональной сети дорог детекторы появятся в поселке Курумоч на трассе Волжский — Курумоч — "Урал".

"Детекторы позволяют в режиме реального времени собирать данные об интенсивности дорожного движения, что не только позволяет гибко регулировать работу светофоров, но также используется при формировании плана дорожных работ", — говорит начальник управления организации дорожного движения ГКУ СО "Управление дорог" Сергей Талдыкин.

Работа Интеллектуальной транспортной системы способствует снижению количества транспортных заторов и позволяет повысить безопасность дорожного движения.

Так, на основании данных о транспортных потоках время прохождения отдельных участков, оснащенных видеодетекторами транспорта, в Самарской области сократилось на 9-22%, при этом средняя скорость потока увеличилась на 7-18%.

Кроме того, в 2024 году по сравнению с 2020 годом количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Самарско-Тольяттинской агломерации сократилось на 9%, количество погибших снизилось на 19%, а раненных — на 9%.