В Самарской области продолжается создание креативных мини-кластеров "Пространство смыслов и возможностей"

В 2025–2029 гг. в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева реализуется программа "Культурные люди", которая откроет новые возможности для самореализации и развития местных талантов. Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры уже в этом году откроются творческие локации, где будут работать театральные мастерские, галерея игр, коворкинги и репетиционные пространства, студии звукозаписи.

Мини-кластеры откроются в обновленных домах культуры, которые отремонтировали и модернизировали в последние пять лет большей частью в рамках национального проекта "Культура". С этого года работа по развитию инфраструктуры культуры будет продолжена в рамках нацпроекта "Семья".

Творческие команды городов и районов губернии, где должны появиться новые локации, вместе с методистами Агентства социокультурных технологий уже разработали свои концепции с учетом запроса местных жителей и культурных традиций. Арт-пространства в первую очередь будут отвечать запросам молодежи, развивать креативные индустрии, помогут выявить и поддержать начинающие таланты, придадут новый импульс культурной жизни на периферии.

В 2025 г. планируется создать 11 мини-кластеров в учреждениях культуры Кинеля, Октябрьска, Похвистнево и Сызрани, а также Алексеевского, Большечерниговского, Борского, Исаклинского, Нефтегорского, Челно-Вершинского, Шигонского районов.

Главная цель — наполнить мини-кластеры актуальными смыслами и современным оборудованием, чтобы найти и поддержать новые таланты, привлечь молодежь в культуру.

В Кинеле, в местном доме культуры, появится молодежный креативный центр "#ПроДвиж" — многофункциональное пространство, где молодежь сможет организовать свой досуг, общаться с единомышленниками и наставниками.

"В Кинеле много творческой молодежи, и есть где заниматься детям до 17 лет, — рассказал Эдуард Мурашкин, руководитель управления культуры и молодежной политики Кинеля. — Но у нас нет единого пространства для молодых людей старше 18 лет — студентов и работающих. Поэтому и будем создавать для них креативный центр. Здесь будем проводить разноформатные мероприятия: от мастер-классов и творческих встреч, концертов и спектаклей, до городских и региональных конкурсов и фестивалей. В частности, "#ПроДвиж" станет резиденцией Всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий "Артикул", который проходит в Кинеле".

За последние годы в городском доме культуры капитально отремонтировали и оснастили высокоскоростным интернетом помещения для репетиций и массовых мероприятий. В прошлом году уже отремонтировали помещение для организации молодежного креативного центра. Теперь, благодаря программе "Культурные люди", учреждение укомплектуют современным оборудованием и инструментами.

Культурно-досуговый комплекс "Октябрьский" — центр культурной жизни микрорайона "Правая Волга" в Октябрьске. Он находится в отдаленной от центра части города с плотной жилой застройкой и именно здесь решили открыть арт-кластер. Он объединит молодежные театральные студии, которые сегодня базируются в разных точках города. В планах — организовать современную творческую площадку, где будут проходить мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, режиссуре и драматургии с участием ведущих режиссеров и актеров губернии. Мини-кластер — это три помещения и зрительный зал.

"Здесь откроются мини-студии звукозаписи, дополнительно оборудуем сцену, закупим аппаратуру не только звуковую, но и для швейной мастерской, где студийцы сами будут создавать костюмы. В настоящее время закупаем оборудование, уже приобрели и установили профессиональное освещение сцены. Открытие театрального мини-кластера запланировано на четвертый квартал этого года", — поделилась планами Жанна Андриевская, директор управления социального развития администрации Октябрьска.

Программа "Культурные люди" состоит из четырех блоков, куда входят приоритетные направления развития отрасли культуры: "Культурные пространства", "Культурный потенциал", "Культурные инициативы", "Культурный старт". Для успешной реализации программы в Самарской области укрепили материально-техническую базу — в регионе отремонтировали уже более 50 объектов культуры, закупили необходимое оборудование в 75 учреждений, открыли свыше 36 модельных библиотек.