В Самарской области продолжается создание креативных мини-кластеров "Пространство смыслов и возможностей"

В 2025–2029 гг. в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева реализуется программа "Культурные люди", которая откроет новые возможности для самореализации и развития местных талантов. Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры уже в этом году откроются творческие локации, где будут работать театральные мастерские, галерея игр, коворкинги и репетиционные пространства, студии звукозаписи.
Мини-кластеры откроются в обновленных домах культуры, которые отремонтировали и модернизировали в последние пять лет большей частью в рамках национального проекта "Культура". С этого года работа по развитию инфраструктуры культуры будет продолжена в рамках нацпроекта "Семья".
Творческие команды городов и районов губернии, где должны появиться новые локации, вместе с методистами Агентства социокультурных технологий уже разработали свои концепции с учетом запроса местных жителей и культурных традиций. Арт-пространства в первую очередь будут отвечать запросам молодежи, развивать креативные индустрии, помогут выявить и поддержать начинающие таланты, придадут новый импульс культурной жизни на периферии.
В 2025 г. планируется создать 11 мини-кластеров в учреждениях культуры Кинеля, Октябрьска, Похвистнево и Сызрани, а также Алексеевского, Большечерниговского, Борского, Исаклинского, Нефтегорского, Челно-Вершинского, Шигонского районов.
Главная цель — наполнить мини-кластеры актуальными смыслами и современным оборудованием, чтобы найти и поддержать новые таланты, привлечь молодежь в культуру.
В Кинеле, в местном доме культуры, появится молодежный креативный центр "#ПроДвиж" — многофункциональное пространство, где молодежь сможет организовать свой досуг, общаться с единомышленниками и наставниками.
"В Кинеле много творческой молодежи, и есть где заниматься детям до 17 лет, — рассказал Эдуард Мурашкин, руководитель управления культуры и молодежной политики Кинеля. — Но у нас нет единого пространства для молодых людей старше 18 лет — студентов и работающих. Поэтому и будем создавать для них креативный центр. Здесь будем проводить разноформатные мероприятия: от мастер-классов и творческих встреч, концертов и спектаклей, до городских и региональных конкурсов и фестивалей. В частности, "#ПроДвиж" станет резиденцией Всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий "Артикул", который проходит в Кинеле".
За последние годы в городском доме культуры капитально отремонтировали и оснастили высокоскоростным интернетом помещения для репетиций и массовых мероприятий. В прошлом году уже отремонтировали помещение для организации молодежного креативного центра. Теперь, благодаря программе "Культурные люди", учреждение укомплектуют современным оборудованием и инструментами.
Культурно-досуговый комплекс "Октябрьский" — центр культурной жизни микрорайона "Правая Волга" в Октябрьске. Он находится в отдаленной от центра части города с плотной жилой застройкой и именно здесь решили открыть арт-кластер. Он объединит молодежные театральные студии, которые сегодня базируются в разных точках города. В планах — организовать современную творческую площадку, где будут проходить мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, режиссуре и драматургии с участием ведущих режиссеров и актеров губернии. Мини-кластер — это три помещения и зрительный зал.
"Здесь откроются мини-студии звукозаписи, дополнительно оборудуем сцену, закупим аппаратуру не только звуковую, но и для швейной мастерской, где студийцы сами будут создавать костюмы. В настоящее время закупаем оборудование, уже приобрели и установили профессиональное освещение сцены. Открытие театрального мини-кластера запланировано на четвертый квартал этого года", — поделилась планами Жанна Андриевская, директор управления социального развития администрации Октябрьска.
Программа "Культурные люди" состоит из четырех блоков, куда входят приоритетные направления развития отрасли культуры: "Культурные пространства", "Культурный потенциал", "Культурные инициативы", "Культурный старт". Для успешной реализации программы в Самарской области укрепили материально-техническую базу — в регионе отремонтировали уже более 50 объектов культуры, закупили необходимое оборудование в 75 учреждений, открыли свыше 36 модельных библиотек.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???