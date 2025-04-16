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Общество

Самарцы могут выиграть билет на Парад Победы за участие в онлайн-конкурсе

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До окончания приема заявок на самарский областной онлайн-конкурс "Молодым о героях!" осталось 10 дней. Работу на конкурс можно подать до 25 апреля 2025 года. Призовой фонд — билеты на Парад Победы 9 мая 2025 года в городе Самара.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

В регионе продолжается подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании областного организационного комитета "Победа" отметил символичность праздника в этом году, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным Годом Защитника Отечества: "Это связывает подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и героев сегодняшнего дня — бойцов специальной военной операции. Мы должны в полной мере осознавать, какую большую ответственность мы несем перед нашими дорогими ветеранами и всеми жителями региона".

Конкурс "Молодым о героях!" станет одним из ключевых событий предстоящих праздничных мероприятий в регионе. Конкурс направлен на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и популяризацию исторического наследия России. К участию приглашаются жители Самарской области всех возрастов. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить творческое задание и до 25 апреля 2025 года зарегистрироваться, заполнив форму участника.

Выполнить задания можно в одном или нескольких творческих направлениях — изобразительное искусство (рисунки, графика); художественное слово (стихи, песни, театральные постановки); медиа (презентации, эссе, статьи); арт-объекты (поделки, макеты, композиции) — и опубликовать пост в социальных сетях "ВКонтакте" и/или "Одноклассники". Пост должен включать представление автора с указанием ФИО и места проживания (в формате видео), рассказ о герое Великой Отечественной войны: его боевой путь, жизненная история. Значение Дня Победы для самого участника, поздравление с праздником Победы. В тексте поста обязательно использовать хештеги #Победа80 #МолодымоГероях и поздравление с праздником Победы.

Подробная информация о конкурсе и у организаторов: (846) 332-31-86, unionssm163@yandex.ru.

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Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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