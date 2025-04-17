Продолжается работа по подготовке к обучению во втором потоке "Школы героев"

В Самарской области продолжается работа по подготовке к обучению во втором потоке региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Она разработана по аналогии с президентским проектом "Время героев". Напомним, на участие во втором потоке было подано 648 заявок.

Участники прошли дистанционное тестирование и в настоящее время проходят этап очных собеседований. По результатам тестирования и собеседований будут отобраны 45 человек для прохождения обучения. Занятия планируется начать в июне. Также 45 действующих военнослужащих будут зачислены в резерв программы и пройдут обучение после возвращения со службы.

"Школа героев" — это кадровая программа, направленная на профессиональную переподготовку участников СВО, желающих приобрести необходимые компетенции в сфере госуправления и менеджмента. Она включает в себя изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, навыков антикризисного менеджмента, азов проектной деятельности, основ внутренних коммуникаций, этики и этикета деловых переговоров, законодательства и юриспруденции, а также ораторского искусства.