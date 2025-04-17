Региональная служба "Дети в семье" начинает работать в рамках проекта "Вызов"

В Самарской области начинает свою работу региональная служба "Дети в семье". Эта работа проводится в рамках спецпроекта "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, который реализуется в Самарской области с ноября 2024 года.

Накануне прошло рабочее совещание всех заинтересованных сторон. В ближайшие два месяца служба "Дети в семье" начнет свою работу. Вначале — в Тольятти и Новокуйбышевске, а с июля — во всех территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения.

Самарская область вошла в 14 пилотных регионов страны, где реализуется социальный проект "Вызов", главная задача которого - помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в решении бытовых, психологических, юридических и прочих вопросов, в том числе и в борьбе с вредными привычками. Особое внимание реализации проекта уделяет глава региона Вячеслав Федорищев, который уверен, что семьесберегающий подход поможет сократить число случаев, когда дети вынужденно оказываются вне семьи.

Региональная служба "Дети в семье" необходима для формирования системы профилактической работы с семьями, у которых в силу различных жизненных и семейных обстоятельств возникает риск помещения ребенка в государственное учреждение. Также задачей этой службы является помощь и содействие возвращению детей в родные семьи. Работа службы подразумевает всестороннюю индивидуальную поддержку семей в кризисной ситуации.

"Наша общая задача — научить семью справляться с трудностями и нести ответственность за жизнь и здоровье своих детей. "Дети в семье" — это уникальный формат, когда у семей есть поддержка, возможность справиться с трудностями и получить помощь, не помещая детей в соцучреждения", — отмечает куратор проекта Екатерина Сеницкая.