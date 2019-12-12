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Здравоохранение Общество

В регионе вдвое выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

ТОЛЬЯТТИ. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 11 месяцев 2019 года в Самарской области геморрагической лихорадкой c почечным синдромом заболели 745 человек, что вдвое выше среднегодовых показателей и в восемь раз - общероссийских. Численность же грызунов - переносчиков инфекции в регионе утроилась. Об этом в ходе заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Тольятти сообщила заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти Ирина Угарова.

Самая опасная ситуация, по данным Роспотребнадзора, складывается в Жигулевске, где за 11 месяцев текущего года выявлено 100 случаев заражения мышиной лихорадкой, что в 4,5 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, в 19 раз выше тольяттинских показателей и в 11 раз больше, чем в Ставропольском районе.

В Тольятти за тот же период зарегистрировано 64 случая заболевания ГЛПС, это почти втрое выше среднемноголетних показателей.

Заболевания ГЛПС возникают на протяжении всего года, но отмечается явная сезонность: самый низкий уровень заболеваемости бывает в феврале-апреле, в мае число случаев увеличивается и достигает максимума в сентябре-октябре.

Ирина Угарова также подчеркнула, что вакцины от мышиной лихорадки в России нет, поэтому крайне важно соблюдать меры неспецифической профилактики - личную гигиену и регулярную обработку мест общего пользования специальными химикатами.

На контроле Роспотребнадзора постоянно находится более 4 тыс. предприятий. В 2019 г. было проверено 402, в числе которых - объекты пищевой, химической промышленности, а также оздоровительные и образовательные учреждения Тольятти. Проверка показала, что 95% из них провели специальную дератизацию своих территорий согласно санитарным требованиям.

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