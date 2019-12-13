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Инвестиции Экономическая политика

На бизнес-форуме в Самаре обсудили инвестиционный имидж региона

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 13 декабря прошел бизнес-форум, на котором подвели итоги года и обсудили вопросы формирования инвестиционного имиджа региона на международных рынках.

В форуме участвовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также руководители региональных министерств и ведомств, представители крупнейших транснациональных компаний, в том числе OOO "Линде Инжиниринг Рус", "Сие аутомотив рус", "Валео сервис" и других. Участники обсудили повышение инвестиционной привлекательности и продвижение бренда региона на российском и мировом рынках, оценили опыт других городов во внешнеторговых отношениях и создании международных брендов.

"Я рад, что есть такая традиция и возможность в конце года собраться, чтобы обсудить ключевые направления развития региона, его экономики, бизнеса, предпринимательства и инвестиций", — сказал Дмитрий Азаров на встрече с бизнес-сообществом в рамках форума.

Глава региона подчеркнул, что Самарская область уже интегрирована в мировую экономику. Доля внешнеторгового оборота области в валовом выпуске составляет 15%. Регион обладает большим экономическим, природно-ресурсным, инновационным и человеческим потенциалом. По масштабу своей экономики губерния входит в 10-ку крупнейших субъектов РФ и уверенно сохраняет статус опорного региона страны. В стратегии пространственного развития государства Самарская область позиционируется как геостратегическая.

Ведущие кредитные рейтинговые агентства позитивно оценили, что регион активно и динамично развивается. По уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых агентств ("S& P Global Ratings" — BB+/Стабильный и "Moodyʼs Inverstors Service" — Ba2/Позитивный) губерния занимает лидирующие позиции среди субъектов России.

На территории региона расположена третья по величине городская агломерация России. Ее центры — опорные для экономики области города — Самара и Тольятти. Готовится проект создания скоростной железнодорожной магистрали, чтобы обеспечить большую синергию экономик этих городов. "Считаем, что это будет "хребтом" агломерации. Компания РЖД этот проект одобрила", — отметил губернатор.
Центром региональной системы высшего технического образования является Самарский университет, который входит в число 15-ти ведущих университетов РФ и имеет статус национального исследовательского университета. Опорные вузы: СамГТУ, ТГУ, а также СамГМУ, являющийся опорным для Поволжского медицинского кластера. "Регион по праву может гордиться своей высшей школой Самары и Тольятти", — заметил глава региона.

Существующий потенциал стал базой для создании в области одного из первых в России научно-образовательного центра. Это подчеркивает и усиливает позиции губернии на мировой образовательной арене.

Визитная карточка региона — ракеты-носители, создаваемые "РКЦ "Прогресс" и обеспечивающие 100% пилотируемых запусков в космос в мире. Но не только этим славится Самарская область. Здесь сосредоточены крупнейшие химические и нефтехимические предприятия, дающие более 110 млрд руб. экспортной выручки в год. А АВТОВАЗ обеспечивает более четверти всего российского рынка легковых автомобилей. Кроме того, в регионе размещены предприятия мировых промышленных лидеров: Schneider Electric, Bosch, Linde, Arconic, Nestle, Coca-Cola, Danone, Valeo, Faurecia и других.

Ключевым направлением работы, открывающим возможности для интеграции на евразийском пространстве, стало включение Самарской области в международные транспортные коридоры. Важная веха для региона — решение о строительстве моста через Волгу, который вошел в федеральный комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Крупнейший в стране объект, который будет частью международного автомобильного маршрута "Европа — Западный Китай", позволит региону воспользоваться потенциалом межгосударственного и межрегионального взаимодействия и укрепить позиции в качестве крупнейшего транспортно-логистического центра страны.

Этот новый маршрут пройдет через ключевые объекты инвестиционной и инновационной инфраструктуры: рядом с ОЭЗ "Тольятти", технопарком в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", вдоль территории опережающего развития "Тольятти". "Предлагаю бизнес-сообществу серьезно задуматься о том, какие это открывает перспективы перед бизнесом", — обратил внимание участников встречи Дмитрий Азаров.

Также губернатор напомнил о подписании Постановления Правительства РФ о создании территории опережающего развития "Чапаевск", что является очередным шагом к развитию инвестиционного потенциала Самарской области.

Еще одно важное событие — открытие Шестого кассационного суда в Самаре. "Мы сегодня можем смело говорить о том, что мы — судебная столица Поволжья. Важно, что мы возвращаем некогда утраченные позиции", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время интерактивного голосования участники форума выбрали оптимальную стратегию создания и продвижения имиджа региона на международном уровне. Наиболее стратегически важной страной для Самарской области в плане инвестиционного взаимодействия была названа Германия. Недавно в Самарской области расширила свое присутствие немецкая компания "Линде Инжиниринг Рус".

Во время бизнес-форума гендиректор компании Андреас Реннер отметил: "Линде — инженерная компания и нам нужны инженеры. В Самаре есть пять университетов, которые выпускают очень квалифицированных инженеров. Самара — это сердце России и находится в ее центре. Географически она расположена близко к основным нашим объектам и клиентам. Все крупнейшие предприятия химической промышленности региона имеют для нас большое значение. И еще один ключевой аспект — это уровень расходов. Самара сочетает в себе очень квалифицированных инженеров и благоприятную для нас структуру затрат".

А директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola Ирина Архипова дополнила: "Почему сюда нужно инвестировать помимо того, что это прекрасный логистический хаб? Правительство Самарского региона регулярно и очень системно привлекает инвестиции. Оно внимательно и четко отслеживает все, что нужно инвесторам".

По мнению участников форума, наиболее важной мерой поддержки для инвесторов являются налоговые преференции. Возможности ведения бизнеса в Самарской области выгодно отличаются от условий столичного и других регионов. Помимо налоговых льгот и преференциальных условий, региональное инвестиционное законодательство закрепило принцип о неухудшении условий ведения бизнеса.

Стабильность — главный принцип и государственная гарантия правительства области для инвесторов.
По словам директора предприятия по производству сельхозтехники "Пегас-Агро" Светланы Линник, надо находить свою нишу, создавать уникальные продукты и не бояться вкладывать деньги. "В нашей области для этого абсолютно все есть. Здесь созданы уникальные условия. На областном и федеральном уровне работают отличные меры господдержки. Работать надо — и все", — сказала она.

В завершении работы форума у каждого участника была возможность задать губернатору интересующие вопросы. Представитель компании "Электрощит-Самара" поблагодарила правительство области за поддержку и рассказала, что в ближайшие годы компания планирует инвестировать в регион несколько миллиардов рублей. Андреас Реннер поблагодарил Дмитрия Азарова за благоустройство и повышение качества городской среды. Он выразил готовность внести свой вклад в повышение узнаваемости региона в Германии. "В области проделана большая работа по закладыванию фундамента дальнейшего развития, но надо наращивать сетевые связи", — сказал он. Губернатор поблагодарил инвестора за содействие в этой работе.

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