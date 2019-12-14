"Лада" проиграла "Нефтянику" – 0:2

В пятницу, 13 декабря, ХК "Лада" на домашнем льду уступил "Нефтянику" из Альметьевска в очередном матче ВХЛ – Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде отличную возможность забить в меньшинстве упустили хозяева: сначала Алексей Мастрюков убежал к воротам Ивана Кульбакова, но не смог перебросить шайбу через голкипера "Нефтяника", после этого шайбой овладел Игорь Угольников, но после его броска шайба попала в перекладину.

Во втором периоде счет также не был открыт, хотя на последних секундах хозяева разыграли отличную комбинацию, но после броска Лукина Кульбаков выручил гостей.

На 46-й минуте гости открыли счет: Михал Мокин подставил клюшку под бросок Александра Сумина — 0:1.

В концовке хозяева остались втроем против пятерки гостей, и Сергей Теряев установил окончательный счет — 0:2 победа "Нефтяника".