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Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Нефтянику" – 0:2

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 декабря, ХК "Лада" на домашнем льду уступил "Нефтянику" из Альметьевска в очередном матче ВХЛ – Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде отличную возможность забить в меньшинстве упустили хозяева: сначала Алексей Мастрюков убежал к воротам Ивана Кульбакова, но не смог перебросить шайбу через голкипера "Нефтяника", после этого шайбой овладел Игорь Угольников, но после его броска шайба попала в перекладину.

Во втором периоде счет также не был открыт, хотя на последних секундах хозяева разыграли отличную комбинацию, но после броска Лукина Кульбаков выручил гостей.

На 46-й минуте гости открыли счет: Михал Мокин подставил клюшку под бросок Александра Сумина — 0:1.

В концовке хозяева остались втроем против пятерки гостей, и Сергей Теряев установил окончательный счет — 0:2 победа "Нефтяника".

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