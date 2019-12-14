Парусники "Седов" и "Крузенштерн" при поддержке РСХБ начали экспедицию в честь открытия Антарктиды и Победы в Великой Отечественной войне

В калининградском рыбном порту под музыку оркестра штаба Балтийского флота был дан старт уникальной морской экспедиции парусников "Седов" и "Крузенштерн" в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии с напутственным словом в адрес экипажа и курсантов выступил Алексей Жданов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка, оказывающего кругосветному путешествию поддержку.

Ранее, 1 ноября, из Владивостока выдвинулся первый участник похода, фрегат "Паллада", и уже пересек экватор. До встречи с "Палладой" в точке, максимально приближенной к Антарктиде, "Седов" и "Крузенштерн" пройдут водами Атлантического океана. Они частично повторят маршрут шлюпов "Мирный" и "Восток" под командованием капитана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева, великих российских мореходов, которым принадлежит честь открытия последнего неизвестного материка — Антарктиды — 28 января 1820 года. Встреча трех судов продолжится 200-мильной регатой, к которой присоединятся российские и иностранные парусные яхты. Затем парусники пройдут по маршрутам с важной миротворческой миссией — напомнить о Победе в Великой Отечественной войне.

"Российский флот по праву гордится своей богатой и славной историей. Начавшаяся экспедиция — отличная возможность напомнить всему миру о вкладе нашей страны в науку, о бессмертном подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Кроме того, это популяризация парусного судоходства, рыбохозяйственного дела. Россельхозбанк рад поддерживать такой проект государственной важности", — прокомментировал Алексей Жданов.

"Отправляясь в этот поход, помните вашу миссию: вы идете под "Парусами мира" — становитесь проводниками общечеловеческих ценностей. Ваша задача — напомнить о великих событиях российской истории, традициях российских мореплавателей, бесстрашии и открытиях, подвигах и героизме. Помните, что вы лицо нашего государства, вы лучшие курсанты — надежда и будущее российского морского флота. Желаю вам с достоинством и честью пронести через моря и страны флаг России, знамя Победы и символ Росрыболовства", — сказал заместитель министра сельского хозяйства России — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Экспедиция продлится с ноября 2019 по декабрь 2020 года. За это время "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, а "Крузенштерн" — трансатлантический переход. Суда посетят более 40 портов Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Океании, практику на них пройдут порядка 600 курсантов. Событие инициировано распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 442 и стало возможным благодаря участию компаний-партнеров, в том числе АО "Россельхозбанк".