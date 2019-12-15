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Хоккей Спорт

"Ладья" дважды проиграла "Тюменскому Легиону"

ТЮМЕНЬ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Ладья" дважды уступил "Тюменскому Легиону" в матчах Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встречи команд прошли в Тюмени.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В пятницу, 13 декабря, волжане начали игру активно и на 13-й минуте Тимофей Доба открыл счет (0:1). В начале второго периода Кирилл Абрамов сравнял счет (1:1). В дебюте третьего периода Роман Червин и Александр Головин забросили две шайбы в ворота Артема Забродина — 3:1 победа "Тюменского Легиона".

В субботу, 14 декабря, все шайбы были заброшены в первом периоде. Хозяева открыли счет благодаря броску Никиты Брютова (0:1). Через несколько минут защитник "Ладьи" Даниил Бубнов восстановил равновесие (1:1). Однако под занавес двадцатиминутке Андрей Коваленко вновь вывел тюменцев вперед (1:2).

В двух следующих периодах команды поочередно создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли.

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