Поликлиника в "Южном городе" может остаться без педиатров

Из поликлиники в "Южном городе" уволились практически все педиатры. Об этом в Twitter сообщают местные жители.

"В поликлинике работали пять педиатров (обслуживали детей по численности на семь участков и не прикрепленное население). Доплаты за перенагрузку в 200% были минимальные", — говорится в твитте. На минувшей неделе все они написали заявления на увольнение.

На сообщение отреагировал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Глава ведомства уточнил, что держит вопрос на личном контроле. 13 декабря он встречался с педиатрами и администрацией поликлиники. Сейчас они совместно ищут пути решения проблемы. Также министр обещал в ближайшее время лично посетить поликлинику и обсудить накопившиеся проблемы с коллективом.