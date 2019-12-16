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Здравоохранение Общество

Поликлиника в "Южном городе" может остаться без педиатров

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из поликлиники в "Южном городе" уволились практически все педиатры. Об этом в Twitter сообщают местные жители.

"В поликлинике работали пять педиатров (обслуживали детей по численности на семь участков и не прикрепленное население). Доплаты за перенагрузку в 200% были минимальные", — говорится в твитте. На минувшей неделе все они написали заявления на увольнение.

На сообщение отреагировал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Глава ведомства уточнил, что держит вопрос на личном контроле. 13 декабря он встречался с педиатрами и администрацией поликлиники. Сейчас они совместно ищут пути решения проблемы. Также министр обещал в ближайшее время лично посетить поликлинику и обсудить накопившиеся проблемы с коллективом.

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