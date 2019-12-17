В Самаре из-за ложного срабатывания пожарной сигнализаци из ТЦ "Мега" эвакуировали 700 человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 17 декабря, в 10:27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре "Мега", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.