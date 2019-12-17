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В Самаре из-за ложного срабатывания пожарной сигнализаци из ТЦ "Мега" эвакуировали 700 человек

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 декабря, в 10:27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре "Мега", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали к ТЦ сразу по повышенному рангу сложности: "Пожар № 2".

На месте вызова пожарные обследовали помещения здания, но очага горения обнаружено не было.

Установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что погибших и пострадавших нет. А в целях безопасности из здания было эвакуировано 700 человек.

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