Прокуратура Самарской области выступила за запрет снюса

Прокуратура Самарской области выступила за введение в регионе запрета на реализацию снюса — жевательных и сосательных никотинсодержащих продуктов. Инициатива рассматривалась во вторник, 17 декабря, на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции губернской думы.

Представлявшая законопроект начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи облпрокуратуры Мария Кин назвала ситуация с распространением снюса эпидемией.

"Только за последнее время в больницы попали 10 несовершеннолетних с признаками отравления химическими веществами. Снюс распространяется повсеместно, в том числе среди школьников младших классов. Это мода, эпидемия — можно уже так это назвать", — отметила представитель прокуратуры.

Она также подчеркнула, что при потреблении снюса школьниками в пересчете на массу тела приходится большое количество никотина, что приводит к отравлениям.

На заседании был представлено письмо спикеру губдумы от одного из производителей снюсов — British American Tobacco. По словам председателя комитета Юрия Шевцова, компания просит принять меры, ограничивающие потребление продукта несовершеннолетними, указывая, что он рассчитан на взрослую аудиторию. Юрий Шевцов назвал это хитростью.

Присутствующие представители медицинских кругов поделились мнением, что производители снюса и его аналогов ставят целью вызвать никотиновую зависимость у максимального числа людей. При этом реклама продукта ориентирована в первую очередь на учеников средней школы.

"Синтетический никотин способствует сильной зависимости с увеличением дозы. В одном пакете снюса в 10-12 раз больше никотина, чем в сигарете. Это риск острых токсических реакций. Ко всему прочему распространение снюса позиционируется как некий легальный школьный бизнес — это игра в наркодилеров. Понимая, что будет введен запрет производители развернули беспрецедентную пропаганда в интернете, через блогеров и медийных лиц", — заявил один из экспертов.

Сейчас законом продажа снюса в классическом понимании — измельченного и увлажненного табака в России запрещена. Однако производители обошли запрет, заменив растительное сырье синтетическим никотином. По этой причине прокуратуре региона пришлось закрыть одно из административных дел — экспертиза не выявила в продукте табака.

Именно поэтому надзорное ведомство предложило для своего законопроекта формулировку "бестабачные никотиновые смеси для орального потребления".

Депутаты усомнились в том, что такая формула является исчерпывающей, и производители не найдут новых лазеек. Так, Владимир Дуцев заявил, что под запрет должна попасть любая никотинсодержащая продукция: "Иначе потом пойдут пластыри, свечки. И детям будут внушать, что вставлять их — это круто".

В качестве наказаний за нарушение запрета прокуратура предложила ввести штрафы: 3-4 тыс. руб. для физлиц, 10-20 тыс. — для должностных лиц и до 50 тыс. — для юрлиц.

Инициатива была единогласно поддержана, губдуме рекомендовано принять ее в первом чтении. Кроме того, комитет обратится в совет губернской думы с просьбой инициировать внесение изменений и в федеральное законодательство.