"Ладья" в гостях разгромно проиграла "Омским Ястребам"

Во вторник, 17 декабря, в очередном матче Париматч чемпионата МХЛ "Ладью" разгромили "Омские Ястребы", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Омске.

В первом периоде автором единственной шайбы стал нападающий хозяев Илья Черников (1:0).

Во втором периоде зрители стали свидетелями семи шайб. В обмене ударами больше преуспели хозяева, которые забросили четыре шайбы. У "Ладьи" дублем отметился Вениамин Цитцер, еще одну шайбу забросил Егор Быстров. При этом, тольяттинцы трижды догоняли хозяев, но в концовке периода сибиряки забросили две шайбы, причем вторую — за мгновение до сирены на перерыв (5:3).

В третьем периоде хозяева довели счет до разгромного — 10:3.

В среду, 18 декабря, команды сыграют снова.