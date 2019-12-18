Самарская компания станет регоператором по обращению с ТКО в Ульяновской области

Статус регионального оператора по пятой зоне террсхемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)в Ульяновской области получило самарское ООО "Межрегиональная экологическая компания" (МЭК), пишет kommersant.ru.

Напомним, пятая зона — единственная из пяти зон региона, в которой пока так и не реализованы требования федерального законодательства по новой схеме обращения с отходами. Терр­схема обращения с ТКО планировалась из четырех зон, где уже сформировались свои владельцы действующих полигонов ТКО.

Пятый по счету конкурс был объявлен 20 ноября этого года. В четверг конкурсная комиссия установила, что конкурс не состоялся: на процедуру конкурсного отбора была подана только одна заявка — от ООО "Межрегиональная экологическая компания" (МЭК), соответствовавшая требованиям конкурсной документации. В соответствии с законодательством комиссия рекомендовала региональному минприроды заключить соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с МЭК.

Таким образом, с нового года регион полностью перейдет на новую схему обращения с ТКО. Согласно конкурсной документации, приведенная стоимость услуг регоператора по пятой зоне в 2019 г. — 168,7 млн руб. (за 10 лет — 1,222 млрд руб.), всего по пятой зоне планируется утилизировать по 326,498 тыс. кубометров ежегодно (8,23% от всего объема ТКО региона). Исходя из этих данных стоимость одного кубометра для него будет на уровне 513 руб. (с учетом норматива накопления на одного человека в год 2,3 кубометра, тариф для граждан в месяц — 98,3 млн руб.). Это даже несколько ниже, чем у рег­операторов других зон.

ООО "Межрегиональная экологическая компания" зарегистрировано в 2016 г. в Самаре, с марта 2017 года 100% компании принадлежит Андрею Иванову (также в его собственности 27% самарской юридической компании ООО "ЮКЦ "Вектор"). По итогам 2018 года компания имеет выручку 20,7 млн руб. и чистую прибыль 46 тыс. руб.

В МЭК заявили, что считают компанию способной справиться с ролью рег­оператора, "тем более что у компании уже есть опыт работы в сфере утилизации ТКО в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях по контрактам с Минобороны". Андрей Иванов сказал "Ъ", что "если компания приняла участие в отборе, значит тариф устраивает". "Мы знаем о сложностях этой зоны, но будем стараться укладываться в эти рамки", — сказал владелец компании, заметив, что в перспективе компания намерена создать свой комплекс утилизации ТКО — "Экотехнопарк" с сортировкой, обезвреживанием, утилизацией и переработкой отходов.