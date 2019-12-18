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Здравоохранение Общество

За неделю в регионе 10 тыс. человек заболели гриппом

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период со 2 по 8 декабря в Самарской области зарегистрировано 10339 случаев ОРВИ и гриппа, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Из них в областной столице оказалось 4882 заболевших.

"В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. По результатам лабораторного мониторинга отмечается в основном циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, риновирусы)", — уточняют в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что наиболее эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация. Также следует помнить о проведении неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдении правил личной гигиены (мытье рук, ношение масок), правильном питании, ограничении контактов с больными людьми.

При появлении признаков заболевания необходимо остаться дома и не ходить на работу, в школу, не посещать общественные места. Это позволит предотвратить возможность заражения гриппом других людей и снизить риск развития тяжелых осложнений.

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