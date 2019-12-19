Уникальный подарок на Новый год

Не знаете, что вручить на Новый год, чтобы подарок был оригинальным? Вам кажется, что у получателя уже все есть? У нас есть ответ для вас!

Подарите акции — такой подарок точно запомнится, а его стоимость может вырасти в разы благодаря динамике бумаг на бирже. Ценность других подарков, например, очередной вазы, с каждым годом уменьшается, а акции в долгосрочном периоде только дорожают.

Это также отличный вариант для тех, кто следит за трендами и интересуется инновациями. На американском и российском рынках найдутся бумаги на любой вкус и бюджет: их цена варьируется от сотен рублей до нескольких тысяч.

Ребенку можно подарить акции, пожалуй, самой знакомой для него компании — Walt Disney, за год они выросли на 26%. Если ваш начальник увлекается гонками или картингом — подойдут акции Ferrari, показавшие годовую доходность 64%. Ваша мама фанат Apple? Если бы вы купили ей "яблочные" акции еще год назад, она бы заработала на них 44%.

Такой подарок расширяет кругозор: обладателю акций будет интересно следить за новостями компании и отрасли, изучать аспекты инвестирования на фондовом рынке. Возможно, в дальнейшем ему захочется пополнить портфель другими ценными бумагами или увеличить свою долю, ведь владельцу акций в прямом смысле принадлежит "кусочек" компании.

Как подарить

Самый популярный и простой способ — подарить сертификат на акции. Однако эта услуга есть не во всех брокерских компаниях. В онлайн-магазине акций Freedom 24, первом подобном проекте в России, вы можете приобрести ценные бумаги онлайн и заказать на них сертификат.

Если у получателя "сюрприза" уже есть брокерский счет, то ему нужно будет прийти с сертификатом в свою компанию, акции будут зачислены на имеющийся счет. Если тот, кому вы дарите, пока еще не знаком с инструментами фондового рынка — ему сначала нужно бесплатно открыть счет, обычно это занимает не более 10 минут и можно сделать онлайн, а затем проделать то же самое.

Как заработать на акциях

Акции, пожалуй, самый выгодный способ получения пассивного дохода. Есть два варианта заработать на них: на курсовой разнице и дивидендах.

В первом случае вы покупаете акции и ждете, когда они вырастут в цене. Это называется "игрой на повышение". Либо берете акции в долг у брокера, продаете их с целью выкупить, когда они будут стоить дешевле, — "игра на понижение".

Какие акции выбрать, могут подсказать финансовые консультанты брокерской компании. Они постоянно следят за событиями на финансовых рынках, анализируют отчетности и фундаментальные факторы, которые могут повлиять на курс ценных бумаг. Можно также пойти на специальные курсы, где учат правильно интерпретировать события на рынках и прогнозировать стоимость бумаг.

Акции крупных и стабильных компаний в долгосрочном периоде всегда растут. Например, ценные бумаги "Сбербанка" за последние 10 лет выросли в 14 раз. Этот самый надежный и крупный банк традиционно считается локомотивом российского рынка. Стоимость Microsoft, создателя самой известной операционной системы Windows и по совместительству самой дорогой компании в мире, за последние 20 лет выросла на 350%. А капитализация Tesla, производителя модных электрокаров, всего за 8 лет увеличилась в 20 раз.

Доход также можно получить в виде дивидендов. Обычно это часть прибыли, которой компания готова поделиться со своими инвесторами. В США дивиденды являются своеобразным "культурным термометром": все уважающие себя предприятия стараются повышать их и направляют выплаты своим акционерам раз в квартал. Российские компании — реже: раз в полгода или год, иногда по результатам работы за 9 месяцев. При этом российский рынок — один из самых доходных по этому показателю. Например, дивидендная доходность "Сургутнефтегаза" за 2018 год составила колоссальные 18%, "Норильского Никеля" — 12%. На американском рынке также есть свои рекордсмены — Macyʼs (дивдоходность 9,5%), Philip Morris (5,5%) и другие.

Получить больше информации о возможностях фондового рынка можно на сайте Freedom24.ru.