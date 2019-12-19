В Самаре ночью 26 человек тушили пожар в частном доме на ул. Дыбенко

В четверг, 19 декабря, в 0:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 82 по ул. Дыбенко в Советском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела кровля и перекрытие частного дома на площади 40 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 26 человек, которые использовали семь единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 1:12. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.