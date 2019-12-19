Россельхозбанк и Корпорация развития Енисейской Сибири заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения АО "Россельхозбанк" будет участвовать в рассмотрении возможности финансирования проектов по разным направлениям социально-экономического развития Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" (КИП), включающий три региона, был инициирован главами субъектов и получил поддержку Правительства России. В настоящее время КИП включает в себя 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей на период 2019-2027. В реализации КИП принимает участие более 60 компаний. Сотрудничество предусматривает проекты в АПК, транспорте, энергетике, угледобыче, горнодобывающей и лесной промышленности.

Основным направлением сотрудничества между Россельхозбанком и Корпорацией станет взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов с целью увеличения объёмов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. Также будет оказано содействие развитию государственно-частного партнёрства на различных стадиях инвестиционных проектов, предоставление информационной и консультационной поддержки по вопросам кредитования и банковского сопровождения контрактов.

"Природные ресурсы Сибири огромны, но использовать их необходимо грамотно, бережно и экономно. Такими принципами руководствуется Россельхозбанк, который имеет большой опыт запуска и успешного сопровождения разных инвестиционных проектов. Сибирские регионы представляют собой обширное поле для деятельности, будь то крупные проекты или небольшие фермерские хозяйства. По оценке Банка, в части агропромышленного комплекса в регионах-участниках КИП перспективно развитие молочного животноводства, выращивание овощей защищенного грунта. Очень интересное направление — сбор дикоросов, которыми богата сибирская природа. Россельхозбанк уже вложил в экономику Красноярского края, Хакасии и Тывы суммарно порядка 170 млрд рублей, в том числе свыше 91 млрд рублей в их АПК, и готов расширять сотрудничество", — прокомментировала подписание соглашения Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко отметил, что данное соглашение окажет положительное влияние на экономическую среду трёх регионов, на территории которых реализуется комплексный инвестиционный проект.

"Мы заинтересованы в данном соглашении, поскольку реализация большого количества крупных инвестиционных проектов в рамках КИП требует значительных финансовых вложений. "Россельхозбанк" — надёжный партнёр, благодаря которому станет проще производить работу по самым разным проектам: как в сельском хозяйстве, так и в добывающей и наукоёмкой промышленности", — сказал Сергей Ладыженко.