Узнать, чем закончится легендарная сага "Звёздные войны", можно перед Новым годом

Фильм "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход" уже на экране IMAX в кинотеатре "Киномакс".

Первые российские зрители посмотрели заключительную часть саги "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" еще во вторник — 17 декабря. Премьера состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь". Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях. Все сошлись на мнении: "Скайуокер. Восход" получился ярким и захватывающим аттракционом. "Лучшая часть третьей трилогии, максимальный финал всего, пик эмоций, величие и вечная память героям", — написал в сети кинокритик Егор Беликов.

Все, кто следит за историей семьи Скайуокеров, которая длится более сорока лет, наконец-то, получат ответы на все вопросы. Откроются тайны предыдущих частей. Но и тот, кто будет знакомиться с сагой впервые, сможет быстро сориентироваться: авторы дали отсылки ко всем предыдущим историям и персонажам.

В Самаре Фантастический экшн вышел в прокат с 19 декабря. Кинотеатр "Киномакс" называет этот фильм не ЗВ (Звездные Воины), а ЗФ (три эф), потому что это поистине Феноменальное Финальное Фанатское кино.

"Это волшебная, сказочная и очень красивая вселенная, поэтому зрителям очень нравится мир, который был создан", — рассказал журналистам писатель-фантаст Сергей Лукьяненко после премьеры.

Конечно, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги рекомендуется посмотреть в формате IMAX 3D. Однако, для тех, кто предпочитает обычный 2D формат кинопоказа, в расписании кинотеатра "Киномакс" тоже есть сеансы, которые пройдут в VIP-зале повышенной комфортности, а также в креслах D-Box. Для истинных фанатов, ценящих оригинальную версию, на первой неделе проката есть возможность посетить сеанс премьеры на английском языке с субтитрами.

Онлайн покупка билетов и информация о расписании сеансов доступны на сайте кинотеатра kinomax.ru/samara/.

Адрес кинотеатра "Киномакс" в г. Самаре:

ул. Аэродромная, 47А, АВРОРА молл, 4 этаж, 8 (846) 250-07-32