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Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграл "Спартак" - 67:58

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выезд в Санкт-Петербург принес "Самаре" непростую победу — 67:58 в матче со "Спартаком".

Первую десятиминутку соперники провели на равных: то одна, то другая команды вырывались вперед на 2-3 очка. И завершился бы период вничью, если бы Антон Глазунов одновременно с сиреной о его завершении не положил треху — 18:15.

За три минуты с начала второй четверти Глазунов различными способами набрал еще 8 очков — и преимущество нашей команды выросло до "+9" (26:17). А стоило спартаковцам подсократить отставание — парой точных бросков отметился решивший не уступать капитану "титул" главного снайпера команды Максим Дыбовский. Самарцы вернули себе инициативу, подойдя к большому перерыву с заделом в 7 очков, 35:28.

Отдохнув, Антон Глазунов и Владимир Пичкуров довели разницу до 12 очков. Но за следующие восемь с половиной минут наша команда набрала всего 6 очков — даже самоотверженно отбиваясь в защите, она позволила хозяевам шаг за шагом приблизиться вплотную: 46:44 после трех четвертей матча.

В который раз капитаном себя проявил Антон Глазунов: "2+1" и бросок со средней в самом начале заключительного периода послужили "будильником" для команды. Вскоре и Алексей Нестеров набрал 5 очков подряд, вернув разницу к 10-очковому рубежу, 59:49. За четыре минуты до финальной сирены Владимир Пичкуров довел преимущество до максимальных 14 очков (65:51). И хотя хозяева быстро сократили отставание до 9 очков, большего им "Самара" не позволила.

67:58 — важная победа "Самары".

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