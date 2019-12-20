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Энергетика ТЭК

СВГК провела детский конкурс на тему безопасности при использовании энергоресурсов

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 декабря в 14.00 в коридорах учебного центра Средневолжской газовой компании можно было увидеть не совсем обычных посетителей. В этот день здесь получали свои заслуженные награды лауреаты и финалисты областного конкурса детских рисунков-плакатов "Берегись и береги", посвященного теме безопасного и экономного использования энергоресурсов в быту.

Организатором конкурса стала ООО "Средневолжская газовая компания", председателем оргкомитета конкурса — председатель правления СВГК Иван Аветисян. Активное участие в организации конкурса приняло министерство образования и науки Самарской области, а в его проведении — музей "Детская картинная галерея".

Идея обращения к теме безопасности возникла не случайно. Для организаторов конкурса было важно повысить уровень осведомленности младших школьников, их преподавателей и родителей о приемах безопасного и экономного использования энергоресурсов в быту. А также способствовать закреплению этих знаний в процессе творческого осмысления детьми темы безопасности.

В преддверии конкурса оргкомитетом был подготовлен и размещен на доступном ресурсе пакет материалов по безопасности пользования энергоресурсами для проведения педагогами инструктивных уроков. И школы Самарской области активно откликнулись на приглашение на конкурс.

На суд жюри оргкомитетом было представлено 425 работ учащихся 1-7 классов из 62 учебных учреждений Самарской области. Своим видением рисков и правил обращения с газовыми и электроприборами поделились школьники из самых разных уголков области: из Тольятти, Кинеля, Похвистнева, Большой Глушицы и Нефтегорского района, из Сергиевского и Ставропольского районов, из Сызрани и Октябрьска и многих других территорий губернии. Наиболее активными стали учебные учреждения Самары и Новокуйбышевска.

Лауреаты и финалисты конкурса получили свои призы и дипломы в Самаре. И уже в ближайшие дни ко всем участникам конкурса отправятся дипломы участника и памятные сувениры.

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