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ДТП Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кинеле увеличилось до пяти

КИНЕЛЬ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В аварии с автобусом № 126 под Кинелем пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло 20 декабря, в 15:20, на дороге Кинель — Богатое, в пос. Лебедь.
Пожарные выяснили, что столкнулись маршрутный микроавтобус, микроавтобус и два легковых автомобиля.

По данным МЧС, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Один пострадавший госпитализирован.

На месте происшествия проводили аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий ДТП привлекали четырех человек и оперативную группу местного пожарно-спасательного гарнизона.

Причину ДТП устанавливают.

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