ЦСК ВВС проиграл новокузнецкому "Металлургу" — 1:2

В воскресенье, 22 декабря, хоккеисты ЦСК ВВС проиграли новокузнецкому "Металлургу" — 1:2.
Матч прошел в Новокузнецке на арене "Кузнецких Металлургов". На игру пришли 2520 зрителей.
В воскресенье, 22 декабря, хоккеисты ЦСК ВВС проиграли новокузнецкому "Металлургу" — 1:2.
Матч прошел в Новокузнецке на арене "Кузнецких Металлургов". На игру пришли 2520 зрителей.
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