В Клявлинском районном Доме культуры открылся кинозал

20 декабря в Клявлинском районном Доме культуры состоялось открытие кинозала. Проект реализован в рамках национального проекта "Культура", инициированного по поручению президента Владимира Путина. Создание кинозала в Клявлинском районе стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда кино и министерства культуры Российской Федерации. Кинозал позволит привлечь наибольшее количество жителей Самарской области к культурно-массовым мероприятиям и популяризировать российское кино. В Самарской области национальный проект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя Государственного совета по направлению "Культура".

Кинозал открылся в Доме культуры по адресу ул. Северная, 83. Он будет работать четыре дня в неделю начиная с четверга, в остальное время в помещении продолжат работу творческие коллективы, располагающиеся в этом учреждении.

"Мы отправили все необходимые материалы на конкурс и Фонд кино выделил нам на проект кинозала необходимые 5 миллионов рублей. Эта сумма позволила нам приобрести оборудование для показа кинофильмов и обустроить кинозал. Мы заключили контракт с поставщиками оборудования и в настоящее время все уже закуплено и установлено", — рассказывает первый заместитель главы м.р. Клявлинский Петр Климашов.

Кинозал открывается на базе МАУ "Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта" в здании районного Дворца культуры. Само здание РДК недавно помогли отремонтировать социальные спонсоры из нефтяной сферы за 12 миллионов рублей. Это позволило все 5 миллионов гранта вложить в создание кинозала — использовать деньги только для приобретения специального качественного оборудования, включающее в себя звуковую систему и экран.

"На новый год у кинозала уже есть планы — будем показывать кино: каждые четыре дня в неделю начиная с четверга. — рассказывает Петр Климашов. — Все новинки в прокат выходят в четверг, и в нашем кинозале премьеры будут проходить одновременно с Москвой и другими городами страны. Очень важно, что это не просто какие-то старые фильмы, а новые работы современных российских режиссеров. Именно на отечественный контент будет сделан акцент в афише кинотеатра. Мы проводили в Клявлинском районе специальный опрос, который показал, что наши жители больше всего хотят, чтобы здесь появился кинозал."

Открытие в Клявлинском районе кинозала позволит максимально охватить жителей района услугами кинопоказа. Бюджетная цена билетов (100-200 рублей) позволит сделать эту услугу доступной для всех слоев населения. Создание разнообразных условий досуга для семьи, молодежи также будет способствовать возвращению молодежи в свой родной район. По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будет отдаваться Российским кинофильмам.

Основная цель проекта — возрождение кинопоказа на сельских территориях и в малых городах России. Организация не только развлекательного досуга, но и культурно-просветительских мероприятий с показом патриотических и исторических фильмов.

На Новый год зрители нового кинозала будут иметь возможность посмотреть российские фильмы "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"(12+), "Холоп" (12+), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (6+). За программой кинозала можно следить в официальной группе в социальной сети "Вконтакте".