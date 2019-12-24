Новый кинозал "Нефтяник" в Суходольском ДК покажет на новогодние праздники "Холопа" с Милошем Биковичем

В этом году в Самарской области открылось три кинотеатра в районных центрах — в Клявлинском и Сергиевском районах и в городе Нефтегорске. Все это стало возможным благодаря национальному проекту "Культура", инициированного президентом Владимиром Путиным. В Самарской области проект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".

В Сергиевском районе в поселке городского типа Суходол новый кинозал открылся 12 декабря. Его назвали "Нефтяник" и организовали на базе Дома культуры "Межпоселенческого культурно-досугового центра" по адресу улица Мира, 12. Планируется, что кинозал будет работать пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника. Цены на билеты — 100-300 рублей. Режим работы с 10 утра до 11 вечера.

Сейчас в афише кинозала стоят фильмы "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"(12+), "Тайна Мосли"(6+), Царь зверей (6+). На новогодние праздники планируется показать новый российский фильм "Холоп"(12+) режиссера Клима Шипенко. В фильме будет рассказываться история московская мажора, который так надоел отцу своими проступками, что его отправили в аналог "шоу Трумана", где он становится крестьянином в русском подворье 18 века. В фильме снялись Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Кирилл Нагиев и другие.

Районные кинотеатры будут делать акцент в афише на отечественные фильмы. Это связано с соглашением с Фондом кино, который и определял победителей в конкурсе на организацию кинозалов.

"Мы давно хотели открыть кинозал в нашем поселке. Необходимость в этом проекте демонстрировали социологические опросы и обращения жителей. В нашем поселке много молодежи, и кинозал для них — важная тема. Конечно, наш поселок сталкивается с проблемой, что от нас многие молодые люди хотят уехать. Создание комфортных условий для жизни, куда входит и создание кинозала, позволит изменить такую ситуацию. Мы добиваемся того, чтобы условия жизни в нашем поселке соответствовали уровню жизни в городе." — рассказывает руководитель муниципального казенного учреждения "Управление культуры, туризма и молодежной политики муниципального района Сергиевский" Ольга Николаева.

В новом кинозале в поселке Суходол — 70 посадочных мест. "На сегодняшний день в кинозале созданы все условия для комфортного просмотра кинофильмов — мягкие кресла, хороший звук. Комфортные условия — наш приоритет при работе над проектом кинозала. Наш зал небольшой и без уклона, как в большинстве кинотеатров. Учитывая это, мы организовали рассадку так, чтобы из каждой точки зала без помех был виден экран. Также мягкие кресла, закупленные в рамках поддержки, имеют функцию откидывания, для удобства зрителей. В фойе у нас продаются попкорн и сладости — все как в хорошем кинотеатре", — уверена Ольга Николаева. По ее словам, сейчас в кинотеатре очень хорошая посещаемость. Пока в работе кинозала с дистрибьюторами еще случаются какие-то накладки, но организаторы стараются решить все проблемы.

Основная цель проекта открытия кинозала в поселке Суходол — возрождение кинопоказа в сельских территориях, организация не только развлекательного досуга, но и культурно-просветительских мероприятий с показом патриотических и исторических фильмов.