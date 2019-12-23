Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Средне-Поволжского управления Ростехнадзора с 300-летием ведомства

В понедельник, 23 декабря, Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору исполнилось 300 лет. Сотрудников и ветеранов Средне-Поволжского управления поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ростехнадзор является одним из старейших в стране органов контроля в России. Его историю принято вести с 23 декабря 1719 года. Тогда император России Петр I учредил Берг-коллегию — специальный орган, в задачи которого входило управление рудными и угольными заводами в стране. За три века в работе Ростехнадзора изменилось многое, произошла технологическая революция, появились целые новые отрасли, но главный принцип работы службы остался неизменен.

Сегодня надзорное ведомство хранит традиции и выполняет целый ряд важных социальных функций по созданию надежной системы обеспечения безопасности на объектах промышленной, горнодобывающей инфраструктуры, предотвращению техногенных аварий и катастроф.

Глава региона отметил, что ему, работая на разных должностях, неоднократно приходилось решать задачи по промышленной и энергетической безопасности совместно с сотрудниками контрольно-надзорного ведомства.

"У нас большие планы совместной работы. В Самарской области началась реализация масштабных, ответственных проектов, — отметил Дмитрий Азаров. — Это не только 12 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, но и, так называемый, 13-й нацпроект, который нацелен на приведение в соответствие и вывод на новый качественный уровень транспортной инфраструктуры страны".

Напомним, в регионе началась реализация важного для всей России проекта по строительству новой трассы и мостового перехода через Волгу, которые станут частью международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай". Строятся другие крупные объекты.

"У всех нас общие задачи, и я рассчитываю, что вместе с вами мы добьемся успехов в их реализации. Важно, чтобы сопровождение ключевых объектов инспекторским составом осуществлялось в режиме реального времени", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что нельзя забывать и об объектах энергетической инфраструктуры, модернизации сетей. "От этого зачастую зависит жизнь и здоровье людей, их удобство и комфорт", — уверен глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что износ сетей на данный момент крайне велик. "Не случайно на заседании Госсовета я поднимал этот вопрос, — сказал руководитель области. — Я вышел на федеральный уровень с предложением инициировать программу, меры поддержки, чтобы преодолеть технологическое отставание в этой сфере. Но для этого нужно объединить усилия".

Огромная работа была проведена сотрудниками Ростехнадзора при строительстве стадиона "Самара Арена" и других инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу. По словам Дмитрия Азарова, именно благодаря профессиональной, принципиальной и ответственной работе инспекторов все недостатки при возведении объекта были устранены.

Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам ведомства, чьим трудом, талантом и самоотдачей создавались традиции Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Сегодня они выступают наставниками для современного поколения специалистов. Например, 89-летний Джемс Чибисов пришел в управление в 1960 году и прошел путь от начальника отдела до главного инженера. Он проработал здесь 40 лет. Говорит, что за десятилетия служба сильно изменилась: "Раньше оборудование было не таким продвинутым, инспекторам было сложнее работать. Но промышленность росла и развивалась, все менялось".

В честь 300-летия ведомства лучшим сотрудникам были вручены почетные государственные, региональные и ведомственные награды.