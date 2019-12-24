Волейбольная "Нова" уступила "Динамо" - 2:3

В двенадцатом туре суперлиги париматч в Самаре встретились команды, решающие совершено разные турнирные задачи. "Нова" пытается подняться со дна турнирной таблицы, "Динамо" готовится к полуфинальному матчу Кубка России.

Тем не менее, болельщики, собравшиеся в этот вечер в "МТЛ Арене", увидели яркий и зрелищный волейбол. "Нова" удачно начала игру, продемонстрировав мощную подачу, цепкую игру в защите и удачные действия в атаке. "Динамо" позволяло себе допускать не свойственные ошибки и, в конечном счете, уступило хозяевам площадки, хотя для этого "Нове" и пришлось сыграть на больше меньше — 27:25.

Во второй партии сценарий матча не изменился. "Нова" действовала с предельной концентрацией, гости допускали много ошибок в завершающей стадии атак. Тренерский штаб "Динамо" пытался внести изменения в ход поединка, производя ротацию состава, но эти действия дали результат не сразу. "Нова" довела до победы и второй сет — 25:21.

Совсем по-другому сложились следующие партии. Динамовцы нашли оптимальный состав и взяли инициативу в свои руки. Постепенно игровое преимущество гостей отразилось и на счете. На третий сет запала у "Новы" не хватило. "Динамо" воспряло духом и сократило отставание по партиям — 25:12.

В четвертой партии "Нова" вернулась в игру. Зрители увидели множество длинных розыгрышей, где каждая из команд действовали с запредельной самоотдачей в защите. Очень долго ни одной из команд не удавалось уйти вперед, но в концовке сета гости оказались удачливей и мастеровитей — 25:19.

В укороченной партии "Динамо" развило свой успех. Несмотря на все старания игроков "Новы", москвичи, поведя в счете с первых мячей, сумели сохранить преимущество и отпраздновать победу в матче — 15:10 и 3:2 по партиям.