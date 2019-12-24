На муниципальных выборах не будут голосовать по спискам

Депутаты Самарской губернской думы проголосовали за поправки в областное законодательство, отменяющие избрание части депутатов в муниципалитеты по партийным спискам.

Теперь выборы будут проходить по мажоритарной избирательной системе по одномандатным округам. С соответствующей законодательной инициативой в губернскую думу вышла Общественная палата региона.

Так, сейчас на уровне муниципальных образований применяется смешанная избирательная система (часть депутатов избирают по одномандатных округам, а часть — по партийным спискам), в будущем общественники предлагают исключить вариант голосования за кандидатов по партийным спискам.

Проект представлял депутатам член общественной палаты Виктор Полянский. "Я лично считаю, что политические партии должны функционировать как определенный вид связи между обществом и индивидуумом на уровне государства. А на уровне местного самоуправления кандидаты в депутаты должны быть в непосредственной связи с избирателями с самого начала, то есть с момента выдвижения", — считает Виктор Полянский.

У депутатов инициатива вызвала массу вопросов. Так, лидер фракции ЛДПР Александр Степанов поинтересовался у Виктора Полянского, имеются ли у него мнения дум муниципальных образований. В ответ на это докладчик пояснил, что инициатива изначально исходила от совета муниципальных образований. Также он добавил, что аналогичная практика имеется в других регионах, среди которых Санкт-Петербург, Тюменская, Владимирская и Магаданская области.

Председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Матвеев от имени комитета высказался за принятие законопроекта в двух чтениях. Он рассказал, что проводилось анкетирования среди депутатов районных советов, и большинство из них высказалось за голосование по системе одномандатных округов. "Хотя это превышение не носило доминирующий характер", — добавил Матвеев.