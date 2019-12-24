16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На муниципальных выборах не будут голосовать по спискам На муниципальных выборах отменят партийные списки АПЭК: Итоги единого дня голосования стали благоприятными для властей Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил избирателей за участие в выборах 8 сентября Облизбирком подвел итоги довыборов в губдуму

Выборы Власть и политика

На муниципальных выборах не будут голосовать по спискам

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутаты Самарской губернской думы проголосовали за поправки в областное законодательство, отменяющие избрание части депутатов в муниципалитеты по партийным спискам.

Теперь выборы будут проходить по мажоритарной избирательной системе по одномандатным округам. С соответствующей законодательной инициативой в губернскую думу вышла Общественная палата региона.

Так, сейчас на уровне муниципальных образований применяется смешанная избирательная система (часть депутатов избирают по одномандатных округам, а часть — по партийным спискам), в будущем общественники предлагают исключить вариант голосования за кандидатов по партийным спискам.

Проект представлял депутатам член общественной палаты Виктор Полянский. "Я лично считаю, что политические партии должны функционировать как определенный вид связи между обществом и индивидуумом на уровне государства. А на уровне местного самоуправления кандидаты в депутаты должны быть в непосредственной связи с избирателями с самого начала, то есть с момента выдвижения", — считает Виктор Полянский.

У депутатов инициатива вызвала массу вопросов. Так, лидер фракции ЛДПР Александр Степанов поинтересовался у Виктора Полянского, имеются ли у него мнения дум муниципальных образований. В ответ на это докладчик пояснил, что инициатива изначально исходила от совета муниципальных образований. Также он добавил, что аналогичная практика имеется в других регионах, среди которых Санкт-Петербург, Тюменская, Владимирская и Магаданская области.

Председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Матвеев от имени комитета высказался за принятие законопроекта в двух чтениях. Он рассказал, что проводилось анкетирования среди депутатов районных советов, и большинство из них высказалось за голосование по системе одномандатных округов. "Хотя это превышение не носило доминирующий характер", — добавил Матвеев.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5