Гандбольная "Лада" обыграла АГУ-"Адыиф"

В своем 13-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Майкопе гандбольная "Лада" победила АГУ-"Адыиф" — 35:19 (18:6), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
АГУ-"Адыиф": Кожубекова (10/34=29%), Баскакова (2/13=15%); Ефимкина — 3, Клименко, Серадская — 1, Краснокутская — 2, Кучеренко — 1, Морозова — 3, Ю. Куцевалова — 2 (2 мин.), Дмитриева (2 мин.), Дворцевая — 5, Загайко, Кожубекова, Дьяченко — 2/1 (4 мин.), Коблева.
"Лада": Деревень (10/27=37%), Михайлюта (2/4=50%); Близнова, Какмоля — 5, Демидович — 1/1, Шамановская — 3 (2 мин.), Никитина — 9, Голубева, Щербак — 3 (2 мин.), Блохина — 2, Кирдяшева — 6/2 (2 мин.), Амельченко — 3 (2 мин.), Новосёлова — 3 (2 мин.).