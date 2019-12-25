16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Уроженка Самарской области признана лучшей в мире судьей по рапире Гандбольная "Лада" обыграла АГУ-"Адыиф" Волейбольная "Нова" уступила "Динамо" - 2:3 Гандболистки "Лады" в Краснодаре обыграли "Кубань" Сборная России с тремя гандболистками "Лады" в составе завоевала бронзу на ЧМ

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла АГУ-"Адыиф"

МАЙКОП. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В своем 13-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Майкопе гандбольная "Лада" победила АГУ-"Адыиф" — 35:19 (18:6), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

АГУ-"Адыиф": Кожубекова (10/34=29%), Баскакова (2/13=15%); Ефимкина — 3, Клименко, Серадская — 1, Краснокутская — 2, Кучеренко — 1, Морозова — 3, Ю. Куцевалова — 2 (2 мин.), Дмитриева (2 мин.), Дворцевая — 5, Загайко, Кожубекова, Дьяченко — 2/1 (4 мин.), Коблева.

"Лада": Деревень (10/27=37%), Михайлюта (2/4=50%); Близнова, Какмоля — 5, Демидович — 1/1, Шамановская — 3 (2 мин.), Никитина — 9, Голубева, Щербак — 3 (2 мин.), Блохина — 2, Кирдяшева — 6/2 (2 мин.), Амельченко — 3 (2 мин.), Новосёлова — 3 (2 мин.).

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5