Яндекс выяснил, куда самарцы поедут на новогодние праздники

Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда самарцы собираются поехать на новогодние праздники. Для этого они проанализировали туристические запросы за месяц с 15 ноября по 15 декабря: судя по данным Путешествий, если люди ищут билеты в это время, то как правило планируют поездку на зимние каникулы.

По данным исследования, самый популярный вариант новогоднего туризма — поездка внутри страны: на курорт или просто в другой город. За последние пять лет интерес самарцев к внутреннему туризму вырос почти в два раза — в этом году путешествиям по России была посвящена половина местных предновогодних туристических запросов.

Из заграничных направлений в Самаре, как и в большинстве крупных городов, популярнее всего Турция. По сравнению с 2014 г. ее доля в туристических запросах самарцев выросла почти в три раза. Следом идут ОАЭ и Таиланд, на четвертом месте — Китай, в Самаре предновогодний интерес к нему почти на треть выше, чем в среднем по городам-миллионникам.

А вот Европа и страны Юго-Восточной Азии, согласно статистике, теряют позиции в связи с перераспределением новогоднего туристического интереса россиян в пользу России и Турции. Исключение составляет Греция: ее доля в туристических запросах за прошедшие пять лет почти не изменилась.

Три самых популярных новогодних города у самарцев — это Москва, Казань и Сочи. Причем Казань здесь в три раза популярнее, чем в других крупных городах. В пятерку также попал соседний Тольятти. Тройка зарубежных фаворитов — Пхукет, Дубай и Аланья. Из европейских городов в новогодний топ-15 попала только Прага.