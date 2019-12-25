Исследование: россияне не копят на пенсию

75% россиян не копят на пенсию, показало недавнее исследование Райффайзенбанка. В опросе приняли участие жители крупных городов, в том числе и самарцы.

Многие респонденты соглашаются — откладывать на пенсию нужно, и чем раньше начать это делать, тем лучше. Почти 30% опрошенных считают, что первый финансовый взнос в будущее нужно делать уже в 20 лет; около 25% полагают, что самый оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений — 30 лет. Вариант "с 40 лет" выбрали менее 20% респондентов, а "с 50 лет" — чуть больше 5%.

При этом регулярно откладывают на пенсию менее 10% опрошенных. Более 35% ответили, что хотели бы делать накопления, но пока не имеют такой возможности.

Как рассказала Елена Попова, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области, жители региона активнее накапливают денежные средства на сравнительно краткосрочные цели: отпуск, покупка автомобиля, формирование первоначального взноса для ипотеки и т. п.

Банкир также отметила, что с каждым годом у самарцев растет интерес к более сложным финансовым инструментам, таким как индивидуальный инвестиционный счет, который открывается при поддержке государства, ПИФам, накопительному страхованию и т.п.

Выбор большинства

Для формирования пенсионных накоплений почти 40% опрошенных используют вклад и накопительный счет в банке. Несколько меньше — почти 30% — инвестируют сбережения в ценные бумаги. 15% респондентов заключили индивидуальные договоры с НПФ. А 7% выбрали для себя страховые программы, предусматривающие регулярные выплаты.

"Наше исследование показало, что набор инструментов в части накоплений, который используют клиенты, отличается в зависимости от их возраста: инвестирование в ценные бумаги больше интересует людей от 20 до 40 лет, а представители старшей возрастной группы — от 40 до 50 лет — чаще других выбирают страховые продукты", — говорит Елена Попова.

Полезная привычка

Лишь 2-3% участников опроса считают, что размер их будущей пенсии составит 40-60 тысяч рублей и более. Подавляющее же большинство — 68% — уверены, что ее размер не будет превышать 20 тысяч рублей. При этом только на государственную выплату рассчитывают лишь 7% опрошенных.

Поэтому многие планируют получать доход за счет нескольких источников. Более 60% ответили, что продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Столько же отметили, что будут использовать накопленные сбережения. Почти 25% рассчитывают на помощь детей и родственников. Около 45% делают ставку на недвижимость (сдача в аренду или продажа). На программы НПФ полагаются более 25% участников опроса.

Как отмечают финансовые эксперты, накопление — это важный навык, которому можно и нужно учиться. Привычка откладывать хотя бы 10% с любого дохода на счет в банке позволит сформировать "подушку безопасности", которая в дальнейшем может стать основой инвестиции в будущее. Кроме традиционных вкладов и накопительных счетов существует ряд инструментов, которые позволят обеспечить себе финансовую защиту после достижения пенсионного возраста.