Студенты Самарского аграрного университета получили именные стипендии от Россельхозбанка

19 декабря 2019 г. в Самарском государственном аграрном университете на праздновании столетия учебного заведения директор Самарского РФ Россельхозбанка Раиль Багдалов торжественно вручил именные стипендии лучшим студентам аграрных профессий.

Собственная стипендиальная программа Россельхозбанка распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ, в том числе Самарский государственный аграрный университет. Обязательными условиями для участников конкурса являются высокая успеваемость, участие во всероссийских и международных олимпиадах, активная научная деятельность. Ежемесячно банк обязуется выплачивать стипендию в размере 10 000 рублей каждому победителю конкурса.

Более 10 лет банк сотрудничает с вузом и поощряет талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям для аграрного сектора экономики, — агроинженерии и ветеринарии.

По словам Раиля Багдалова, целью программы является повышение мотивации студентов, которые выбрали аграрную профессию:

"Работать в АПК довольно непростой труд. Студенты, получающие эту профессию, любят родной край, землю и являются настоящими патриотами своей родины. Мы рады поддерживать талантливых, трудолюбивых специалистов, мотивировать их творческую энергию и содействовать интеллектуальному росту. Россельхозбанк заинтересован в молодых профессионалах, поэтому инвестирование в развитие студентов аграрных профессий является для нас одной из приоритетных задач".

"Мы благодарны Россельхозбанку за поддержку учебной инициативы и мотивации студентов нашего вуза, а также за содействие в последующем трудоустройстве", — сказал и.о. ректора СамГАУ Алексей Брумин.