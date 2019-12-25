Активные работы по реконструкции Фабрики-кухни начнутся в январе

В среду, 25 декабря, на территории Фабрики-кухни прошло совещание по поводу реставрации здания. На совещании присутствовали представители областного министерства культуры, городской администрации, Третьяковской галереи и подрядчиков. Мероприятие прошло под кураторством депутата Государственной думы Александра Хинштейна.

На встрече был отмечен ряд принципиальных вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время, и обозначены сроки проведения работ. На данный момент озвучены следующие сроки: в январе-феврале планируется оборудовать территорию для рабочих, организовать необходимые условия для труда, обеспечить территорию круглосуточным видеонаблюдением, приступить к работе по усилению фундамента, решить все проблемы с инженерными сетями, установить баннер на фасад.

С 1 апреля работы будут вестись по семь дней в неделю круглосуточно. Это связано с требованием заказчика сдать проект до 29 октября 2021 года. В конце 2021 года со зданием должны начать работать уже музейщики - готовить открытие филиала Третьяковской галереи. Открытие музея намечено на 18 мая 2022 года.

На совещании также был озвучен ряд проблем, решение которых предстоит выработать: благоустройство прилегающей территории, организация стоянки автотранспорта рядом с музеем, изменение системы водоснабжения, принятой в плане реконструкции 2017 года (данная система сейчас не подходит, так как есть угроза подтопления будущего музейного хранилища), перенос газораспределительной станции с территории музея.

Александр Хинштейн подчеркнул, что сумма, выделенная из федерального бюджета на реконструкцию здания в размере около 1,4 млрд руб., более чем достаточна для оперативного решения всех вопросов со зданием.

Что касается благоустройства близлежащей территории, то его планируется финансировать из регионального бюджета. Такой вариант обсуждается в связи с тем, что вся нагрузка по реставрации самого здания легла на федеральный бюджет, и запланированная ранее сумма на проект из регионального бюджета осталась не востребованной.

В связи с благоустройством территории возник вопрос о сохранении стелы "Борцам революции 1917 года", располагающейся рядом с музеем. В обсуждении высказались, что объект планируют оставить в собственности города, так как эта стела - самостоятельный объект культурного наследия. Но отметили, что памятник будет диктовать условия проекта благоустройства, так как необходимо соблюдать один эстетический канон.

Также была поставлена задача - решить проблему с газораспределительной станцией, которая явно не вписывается в идею о создании музейного пространства для семейного отдыха.

"Задачи, которые ставятся руководством Министерства культуры подрядчику, - до конца 2021 года полностью завершить работы по реставрации здания, чтобы музейщики смогли войти в пространство и приступить к экспонированию коллекций. Для этого сейчас нужно выходить на график "7х24" - семь дней в неделю по 24 часа в сутки. Работы начнутся с января 2020 года. При таком графике работы, при помощи и поддержке со всех сторон, при выделении средств из федерального бюджета у меня нет сомнений, что с поставленной задачей мы сумеем справиться, и к концу 2021 года на месте руин появится та Фабрика-кухня, которая должна стать одной из достопримечательностей не только нашего региона, но и России", - рассказал Александр Хинштейн.

В планах у дирекции музея есть также создание подъемной конструкции, с которой можно будет увидеть Фабрику-кухню сверху.

"Здание Фабрики-кухни очень интересное. Здесь были проведены противоаварийные работы, и оно находится в нормальном состоянии. Людям, которые начнут здесь работать, будет очень интересно на этом объекте, хотя оно и предоставит им много вызовов", - отметил заместитель директора Третьяковской галереи Андрей Крылов.