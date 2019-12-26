16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС разгромно проиграл "Торпедо" "Лада" на выезде обыграла "Номад" "Ладья" взяла реванш у "Чайки" "Ладья" проиграла "Чайке" - 0:3 "Лада" проиграла "Торпедо" - 1:3

Хоккей Спорт

"Ладья" взяла реванш у "Чайки"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.в СРЕДУ
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 25 декабря, в Тольятти "Ладья" в повторном матче одержала победу над нижегородской "Чайкой", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет в матче открыли гости: Андрей Желудков на седьмой минуте реализовал большинство, добив шайбу после броска Егора Алексеева — 0:1.

Во втором периоде тольяттинцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед: с интервалом в 45 секунд сначала Павел Симонов завершил хорошую комбинацию броском в уже пустые ворота, а затем Станислав Рангаев отправил вторую шайбу в ворота "Чайки" после контратаки "2 против 1". Хозяева повели 2:1.

В дебюте третьего периода Дмитрий Петров мощным щелчком от синей линии увеличил отрыв (3:1).

На 51-й минуте Денис Морозов сократил счет до минимума.

И, практически сразу после этого, хозяева на минуту и сорок секунд остались втроем против пятерки гостей, но смогли выстоять. Это, пожалуй, стало ключевым моментом матча.

В концовке гости заменили голкипера шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 3:2 победа "Ладьи".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5