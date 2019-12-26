"Ладья" взяла реванш у "Чайки"

В среду, 25 декабря, в Тольятти "Ладья" в повторном матче одержала победу над нижегородской "Чайкой", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет в матче открыли гости: Андрей Желудков на седьмой минуте реализовал большинство, добив шайбу после броска Егора Алексеева — 0:1.

Во втором периоде тольяттинцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед: с интервалом в 45 секунд сначала Павел Симонов завершил хорошую комбинацию броском в уже пустые ворота, а затем Станислав Рангаев отправил вторую шайбу в ворота "Чайки" после контратаки "2 против 1". Хозяева повели 2:1.

В дебюте третьего периода Дмитрий Петров мощным щелчком от синей линии увеличил отрыв (3:1).

На 51-й минуте Денис Морозов сократил счет до минимума.

И, практически сразу после этого, хозяева на минуту и сорок секунд остались втроем против пятерки гостей, но смогли выстоять. Это, пожалуй, стало ключевым моментом матча.

В концовке гости заменили голкипера шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 3:2 победа "Ладьи".