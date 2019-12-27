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Экономика и бизнес

Tele2 и фонд "Навстречу переменам" помогут социальным предпринимателям найти инвесторов

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 сообщает о том, что фонд "Навстречу переменам" запускает обучающую программу "Навстречу импакт-инвестициям". Проект поможет социальным предпринимателям улучшить финансовую модель, масштабировать свой бизнес и найти инвесторов. Заявку на участие можно подать до 31 января 2020 года на сайте программы.

Фото: предоставлено Tele2

Импакт-инвестиции — это инновационный финансовый инструмент, который помогает социальным предпринимателям найти деньги на реализацию своего проекта, инвесторам — получить доход, обеим сторонам — решить конкретную социальную проблему и достичь измеримых изменений в обществе. Импакт- или социально-преобразующие инвестиции еще не развиты в России. Фонд "Навстречу переменам" при поддержке Tele2 сделает первые системные шаги, чтобы этот инструмент заработал в стране.

Программа "Навстречу импакт-инвестициям" подойдет руководителям некоммерческих организаций и социальным предпринимателям из разных регионов России, которые развивают свои проекты не менее трех лет и хотят вывести их на новый уровень. Обучение будет состоять из четырех тематических блоков: стратегический менеджмент, продажи и финансовое управление, лидерство и коммуникации, инвестиции и инвестиционный анализ. Программа реализуется совместно с Impact Hub Moscow при поддержке фонда президентских грантов.

По окончании обучения участники разработают систему измерения социального воздействия инициатив, напишут бизнес-план развития своих проектов, проведут презентацию для импакт-инвесторов и получат шанс получить финансирование. Программа также включает в себя онлайн-курс.

Подать заявку на участие можно до 31 января. Основные критерии отбора проектов: финансовая устойчивость, масштабируемость, измеримое социальное воздействие. Более подробно об условиях можно прочитать на сайте программы. Для авторов лучших проектов предусмотрено 15 бесплатных мест. Курс содержит шесть обучающих модулей, которые пройдут в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Новосибирске и Казани с марта по ноябрь 2020 года.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда "Навстречу переменам":

"Привлечение частного бизнеса в социальную сферу помогает решать многие проблемы гораздо эффективнее с точки зрения расходования денег и оказания качественных услуг благополучателям. На западе импакт-инвестиции пользуются популярностью как у инвесторов, так и у социальных предпринимателей. Чтобы это заработало и в России, нужно помочь двум сторонам встретиться и понять друг друга. Инвесторам показать потенциал сектора социального предпринимательства, а авторам социальных проектов научиться говорить на языке бизнеса. На первом в России курсе по импакт-инвестициям мы хотим обучить лидеров социальных проектов и подготовить их к встречам с инвесторами. Мы ждем заявки от некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, которые уже достигли устойчивого результата и хотят увеличить масштаб проектов".

Tele2 поддерживает благотворительный фонд "Навстречу переменам" с 2012 года. За семь лет работы организации ее подопечные изменили к лучшему жизнь более 365 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте "Навстречу переменам".

Помочь фонду можно через специальный благотворительный сервис Tele2. Каждую неделю подписчики получают информацию о развитии и успехах подопечных фонда. Сервис можно активировать с помощью USSD-команды *453#. Подробнее о платформе и других способах поддержки фонда — в разделе "Помочь" на сайте "Навстречу переменам".

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