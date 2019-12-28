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Два проекта "АКОМа" одобрены Фондом развития промышленности

ЖИГУЛЕВСК. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил для финансирования два проекта группы компаний "АКОМ". Общая сумма займа составляет 650 млн руб., сообщает ГК.

Фото: предоставлено компанией

Первый проект - аккумуляторного производства АО "АКОМ", направленный на повышение производительности труда. АО ставит перед собой задачу по приросту производительности труда на 37% по итогам 2021 г. и 58% по итогам 2024 г. за счет внедрения нового прогрессивного оборудования, технологий, механизации процесса изготовления продукции, сокращению длительности отдельных техпроцессов посредством их автоматизации, совершенствования системы менеджмента качества и системы управления персоналом.

Также планируется автоматизировать и дооснастить производство импортозамещающих стартерных свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) для достижения объема выпуска 3,2 млн АКБ в год к 2024 году.

Общий бюджет проекта составляет 410 млн руб., из которых 300 млн руб. — средства, предоставляемые ФРП.

Второй проект - организация производства промышленных свинцовых аккумуляторных батарей на базе компании "АКОМ-Индастриал". Планируемая к выпуску номенклатура продукции предназначена для тягового и стационарного применений.

Проект предусматривает производство свыше 667 тыс. аккумуляторных ячеек к концу 2024 г. и занятие более 40% доли российского рынка. Его реализация позволит локализовать производство промышленных АКБ на территории России и будет способствовать снижению доли импорта с 90% до 50%.

Сумма инвестиций в проект составит 520 млн руб., из которых 350 млн руб. — средства, предоставляемые ФРП.

В компании отмечают, что крайне редко в рамках одного экспертного совета ФРП одобряется одновременно два проекта аффилированных организаций. При этом качественная проработка проектов обеспечила на защите единогласное одобрение и отсутствие вопросов.

С 2015 г. по программам займа ФРП профинансировано девять проектов Самарской области, среди которых теперь уже три проекта ГК "АКОМ".

"Созданные государством механизмы поддержки способствуют ускоренному росту предприятий, и ключевая роль в этой работе принадлежит Фонду развития промышленности, — отмечает президент ГК "АКОМ" Николай Игнатьев. — Сегодня "АКОМ" расширяет свои границы, трансформируясь в корпорацию энергетических решений через конкуренцию с глобальными игроками на рынке и внедрение производства промышленных аккумуляторных батарей, выбирая проверенную и эффективную модель сотрудничества с Фондом".

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