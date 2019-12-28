Два проекта "АКОМа" одобрены Фондом развития промышленности

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил для финансирования два проекта группы компаний "АКОМ". Общая сумма займа составляет 650 млн руб., сообщает ГК.

Первый проект - аккумуляторного производства АО "АКОМ", направленный на повышение производительности труда. АО ставит перед собой задачу по приросту производительности труда на 37% по итогам 2021 г. и 58% по итогам 2024 г. за счет внедрения нового прогрессивного оборудования, технологий, механизации процесса изготовления продукции, сокращению длительности отдельных техпроцессов посредством их автоматизации, совершенствования системы менеджмента качества и системы управления персоналом.

Также планируется автоматизировать и дооснастить производство импортозамещающих стартерных свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) для достижения объема выпуска 3,2 млн АКБ в год к 2024 году.

Общий бюджет проекта составляет 410 млн руб., из которых 300 млн руб. — средства, предоставляемые ФРП.

Второй проект - организация производства промышленных свинцовых аккумуляторных батарей на базе компании "АКОМ-Индастриал". Планируемая к выпуску номенклатура продукции предназначена для тягового и стационарного применений.

Проект предусматривает производство свыше 667 тыс. аккумуляторных ячеек к концу 2024 г. и занятие более 40% доли российского рынка. Его реализация позволит локализовать производство промышленных АКБ на территории России и будет способствовать снижению доли импорта с 90% до 50%.

Сумма инвестиций в проект составит 520 млн руб., из которых 350 млн руб. — средства, предоставляемые ФРП.

В компании отмечают, что крайне редко в рамках одного экспертного совета ФРП одобряется одновременно два проекта аффилированных организаций. При этом качественная проработка проектов обеспечила на защите единогласное одобрение и отсутствие вопросов.

С 2015 г. по программам займа ФРП профинансировано девять проектов Самарской области, среди которых теперь уже три проекта ГК "АКОМ".

"Созданные государством механизмы поддержки способствуют ускоренному росту предприятий, и ключевая роль в этой работе принадлежит Фонду развития промышленности, — отмечает президент ГК "АКОМ" Николай Игнатьев. — Сегодня "АКОМ" расширяет свои границы, трансформируясь в корпорацию энергетических решений через конкуренцию с глобальными игроками на рынке и внедрение производства промышленных аккумуляторных батарей, выбирая проверенную и эффективную модель сотрудничества с Фондом".