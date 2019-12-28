Пострадавшая в ДТП под Нефтегорском 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии

14-летняя пассажирка, пострадавшая в ДТП под Нефтегорском в пятницу, 27 декабря, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, авария произошла в 13:52 между 99 и 100 километрами трассы "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" в Алексеевском районе. Автомобиль Geely на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем УЗСТ483 F-07.

В результате ДТП скончались пассажиры китайского автомобиля: 34-летний мужчина и 55-летняя женщина. Водитель легковушки и сидевшая за на ним девочка были госпитализированы.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.