Губернатор побывал на открытии нового детского сада в Нефтегорске

В субботу, 28 декабря, в Нефтегорске начал работу новый детский сад "Умка", построенный по национальному проекту "Демография". С новосельем юных нефтегорцев и педагогов поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дошкольное учреждение, которое входит в образовательный центр Нефтегорска, рассчитано на 120 детей, в том числе на три ясельные группы по 20 человек. Его открытие позволило ликвидировать очередь в дошкольные учреждения города.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу уже в 2021 году полностью закрыть тему дефицита мест в детских садах страны. Самарская область готова справиться с поставленной задачей. Только в этом году в регионе открыто в общей сложности четыре тысячи мест в детских садах, из них 2229 — для детей в возрасте до трех лет.

Детский сад "Умка" на улице Садовой был построен в рекордные сроки — фундамент был заложен в апреле 2019 года. Здесь уютные группы, спортивный и музыкальный зал, сенсорная комната, кабинеты логопеда и психолога и даже костюмерная.

Родителям и детям пришлись по душе и образовательные программы в "Умке". Здесь, в том числе, огромное внимание будет уделяться изучению истории России и Самарской области, сохранению экологии. В старших группах особое направление — техническое творчество, программирование. "Растим будущих инженеров", — делится воспитатель Ирина Березкина.

Самые юные детсадовцы учатся с помощью конструкторов, ребята постарше творят на планшетах и современном интерактивном оборудовании. Например, на сенсорном столе воспитанники "Умки" показали губернатору, как можно построить двухуровневый арочный мост.

"Замечательный детский сад, — констатировал губернатор после того, как заведующая Екатерина Жигалина ознакомила его с дошкольным учреждением. — Сделано все качественно, с душой. Без этого такие объекты не создаются".

Глава региона обратил особое внимание на то, что в детском саду созданы все условия для воспитания гармонично развитой личности. "Не талантливых детей не существует. Очень важно вовремя рассмотреть этот талант и дать ему возможность развиться. Именно так мы будем строить свою работу", — заверил педагогов "Умки" губернатор.

Общаясь с родителями, Дмитрий Азаров отметил, что в регионе продолжается масштабное строительство социальной инфраструктуры — детских садов, школ, больниц, дорог. Эти объекты — самые востребованные у жителей региона, и возводятся они благодаря национальным проектам.

"Очень часто в начале года меня спрашивали: "Что такое нацпроекты? Мы не понимаем". А теперь, спустя год, нацпроекты, инициированные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным обрели свое конкретное выражение. Сейчас можно не только увидеть, что такое нацпроекты, но и потрогать. А еще лучше — привести сюда своих детей, чтобы они дали новому детскому саду и свою оценку".

На открытие "Умки" Дмитрий Азаров вручил педагогам сертификат на приобретение дополнительного интерактивного оборудования.