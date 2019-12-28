В Самаре на ул. Красноармейской загорелся трамвай 16-го маршрута

В субботу, 28 декабря, в 15:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании трамвая 16-го маршрута напротив дома № 32 по ул. Красноармейская в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением распределительной коробки на площади 0,1 кв. м. Пожар ликвидирован подручными средствами до прибытия.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из трамвая самостоятельно эвакуировались 10 человек.