16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на ул. Красноармейской загорелся трамвай 16-го маршрута Самолет рейса Москва - Самара выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево Женщина и ребенок погибли от отравления угарным газом в Самаре Из-за короткого замыкания из ТЦ "Космопорт" эвакуировали около 500 человек В Самаре в квартире угарным газом отравились двое взрослых и двое детей

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре на ул. Красноармейской загорелся трамвай 16-го маршрута

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 28 декабря, в 15:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании трамвая 16-го маршрута напротив дома № 32 по ул. Красноармейская в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением распределительной коробки на площади 0,1 кв. м. Пожар ликвидирован подручными средствами до прибытия.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из трамвая самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5