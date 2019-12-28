ХК "Ладья" в первом матче проиграл "Ирбису"

В субботу, 28 декабря, хоккеисты тольяттинской "Ладьи" в первом из двух матчей проиграли казанскому "Ирбису", сообщает официальный сайт клуба.

Счет на 6-й минуте открыли гости: Александр Зайцев добил шайбу после броска партнера по команде (0:1). В концовке периода "Ладья" получила численное преимущество в двух игроков, но воспользоваться им хозяева не смогли.

Гости же на 33-й минуте удвоили свое преимущество (Адель Булатов забросил шайбу в большинстве) — 0:2.

Уже к 7-й минуте заключительного периода казанцы забросили в ворота Артема Забродина и сменившего его Игоря Кулакова пять шайб (0:7). Окончательный итог — 0:9.

В воскресенье, 29 декабря, в 14:00 команды сыграют еще раз. Это будет заключительный матч 2019 года для соперников.

28 декабря. "Ладья" — "Ирбис" (Казань) — 0:9 (0:1, 0:1, 0:7)

"Ладья": Забродин (Кулаков, 45.30); Добродум (2) — Петров (2), Цитцер (2) — Симонов — Якутов; Назаров (2) — Колягин; Пономарев — Семеновский (2) — Стешенко; Табак — Пахтусов, Рангаев — Лотов (2) — Свечков; Бубнов (4), Зинатуллин — Торопов — Юхарев, Огнев.

"Ирбис": Ахтямов; Полувытнов — Любчич (4), Мухин — Кателевский — Галиаскаров; Ситдиков — Климов, Тимиров — Сафонов — Хасанов; Альметкин — Купчихин, Булатов — Комков (2) — Крутов (2); Валеев — Христанов, Шабанов — Зайцев — Галимзянов.

Шайбы забросили:

0:1 Зайцев (Галимзянов, Шабанов, 05.17)

0:2 Булатов (Крутов, Купчихин, 32.57, бол.)

0:3 Валеев (41.11, бол.)

0:4 Комков (Ситдиков, Крутов, 44.09, бол.)

0:5 Христанов (45.30)

0:6 Мухин (Кателевский, 46.13)

0:7 Купчихин (Крутов, 46.54)

0:8 Галимзянов (Любчич, Шабанов, 55.15)

0:9 Крутов (Булатов, Комков, 57.30)

Штраф: 18 — 8.

Броски: 21 — 45.

Вбрасывания: 31 — 26.

Блокированные броски: 14 — 12.

Силовые приемы: 20 — 8.