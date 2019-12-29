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Пожары Происшествия

В Самаре 24 человека тушили дом на ул. Ленинской

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 декабря, в 18:26 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме № 69 А по ул. Ленинская, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели межэтажные перекрытия и кровля жилого дома на площади 20 кв. м.
В тушении участвовали 24 человека, в том числе два звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 19:03. В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что пострадавших нет.

Обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
 
 

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