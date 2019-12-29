"Ладья" проиграла "Ирбису" и во втором матче - 1:3

В воскресенье, 29 декабря, ХК "Ладья" и во втором матче вновь проиграл казанскому "Ирбису", сообщает официальный сайт клуба.

Счет на 13-й минуте открыли гости: Эмиль Галиаскаров замкнул передачу партнера — 0:1. На 29-й минуте Руслан Галимзянов забросил вторую шайбу в ворота Игоря Кулакова (0:2).

На 35-й минуте счет стал 0:3 — Ильнур Шабанов добил шайбу после броска партнера. На 38-й минуте "Ладья" в большинстве отыграла одну шайбу: изящно сыграл Павел Симонов, разобравшийся с голкипером "Ирбиса" — 1:3.

Этот счет не изменился до финальной сирены.

"Ладья": Кулаков; Добродум — Бубнов, Цитцер (2) — Симонов (2) — Якутов (12); Петров — Пахтусов; Пономарев — Лотов — Стешенко; Табак — Колягин, Рангаев (2) — Торопов — Свечков; Назаров, Огнев — Семеновский (2) — Хлопоткин.

"Ирбис": Ахтямов; Полувытнов — Любчич, Мухин — Кателевский — Галиаскаров; Ситдиков — Климов, Христанов (2) — Сафонов — Хасанов; Валеев (2) — Купчихин (2), Булатов — Комков — Крутов; Альметкин — Лачинов, Шабанов — Зайцев — Галимзянов.

Шайбы забросили:

0:1 Галиаскаров (Мухин, 12.08)

0:2 Галимзянов (Зайцев, 28.12)

0:3 Шабанов (Галимзянов, 34.56)

1:3 Симонов (Якутов, Цитцер, 37.49, бол.)

Штраф: 20 — 6.

Броски: 19 — 22.

Вбрасывания: 41 — 31.

Блокированные броски: 13 — 6.

Силовые приемы: 15 — 9.