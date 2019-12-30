ЦСК ВВС проиграл "Сарыарке" - 0:3

"Сарыарка" на своем поле обыграла в заключительном матче 2019 года ЦСК ВВС со счетом 3:0. Самарская команда в трехматчевом турне по Казахстану не только очков не заимела, но не смогла и ни разу поразить ворота соперников.

На календарный матч в Караганде "летчики" набрали лишь 18 полевых игроков и причиной всему болезни и травмы.

Отчетный поединок между "Сарыаркой" и ЦСК ВВСначался резвой атакой хозяев и однофамилец нашего главного тренера Константин Соколов мог забивать, но выручил Коротаев. Но тут же Федор совершил ошибку, прозевав кистевой бросок от синей линии. Это отличился центральный нападающий хозяев Хлопотов. На табло 1:0, Болельщики пускают в ход желтые картонные веера-трещетки, или как их еще называют шумелки. К слову, о болельщицкой аудитории. "Караганды-Арене" не сказать, что заполнены до отказа, но 3700 — довольно внушительный для ВХЛ показатель заполняемости дворца спорта. В четверг на тренировочном катке (блок "Б") "Барыс-Арены" в Нур-Султане во время матча "Номад" — ЦСК ВВС собралось 48 (сорок восемь!) человек. Почувствуйте разницу.

Первый полумомент у гостей Николенко сотворил на 5-й минуте. Войдя в зону по центру, он бросил, но неточно. Впрочем, "Сарыарка" продолжала лихо атаковать, владела преимуществом. Моменты возникали один за другим. Волжане старались отвечать контратаками.

На 7-й минуте Юнышев убежал один на один с вратарем карагандинской кманды, но безуспешно. Затем издалека бросал Ананьин, но вновь на месте вратарь.

Первое удаление в матче случилось у ЦСК ВВС на 11-й минуте, удален был Белоглазов за блокировку. Вовсе необязательно удаление в центре поля. При чем пострадавший тут же "отметился" на обидчике, как показалось, с нарушением правил, но арбитр не стал наказыать игрока "Сарыарки". Но через полторы минуты судья все же отправил на скамейку штрафников игрока в черно-желтой форме. Им оказаля Сарваров. В игре "четыре на четыре" хороший момент был у Набиуллина. А разыгрывая лишнего, Гареев в сутолоке у ворот дважды мог протолкнуть шайбу между щитков голкипера "Сарыарки", но безрезультатно.

В концовке периода стопроцентный голевой момент имел Голубович, слева он выходил один на ворота, но вратарь хозяев Рейзвих не дал сравнять счет. Через минуту уже Степаненко справа убегал один на ворота, но также вратарь его сумел переиграть.

Не забиваешь ты — забивают тебе. Красивую комбинацию провели хозяева поля в которой поучаствовали Лукин, Михайлов Константин Соколов, который бросив по центру мимо Коротаева. 2:0.

На последней минуте за подножку удалил Кулду. "23"-й номер "Сарыарки нарушил правила с нанесением травмы нападающему волжан Николенко. Забегая вперед, скажем, Николенко в дальнейшем продолжил игру.

Играя в большинстве, гости остро атаковали ворота Рейзвиха, но пробитьего так и не смогли. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев.

Еще 21 секунду во втором периоде играли в формате "пять на четыре". Свинцицкий имел момент, но не реализовал его.Потом в равных составах Юнгов неплохо выходил на ворота и бросал. Вновь на месте вратарь хозяев Рейзвих. Вскоре ЦСК ВВС выходил "три в два", но вновь не забил.

На 30-й минуте численное преимущество уимели хозяева поля. Но в меньшинстве следовали острые контратаки у гостей. В дальнейшем больше атаковала "Сарыарка", ЦСК ВВС отвечал контратаками. Хозяева все-таки забили третью шайбу на последней минуте второго периода. И опять "черно-желтые провели шикарную комбинацию. С правого фланга Лукин сделал пас на Лукина, тот из-за ворот увидел вывел Хлопотова на бросок с убойной позиции и "9"-й номер точно поразил цель. 3:0. Гол "в раздевалку" самарской команды. Игра сделана?

В обоюдных атаках прошла третья двадцатиминутка. Команды не собирались спокойно доигрывать матч. ЦСК ВВС пытался забросить хотя бы шайбу престижа, но вратарь Рейзвих был на высоте.

На 45-й минуте был удален игрок хозяев поля Голоднюк. ЦСК ВВС в большинстве "заработал" буллит в свои ворота. Пострадавший Константин Соколов слишком просто исполнил штрафной бросок и шайба стала легкой добычей Коротаева. Команды обменялись опасными атаками, но четко играли вратари, а нападающие бросали в "молоко".

На 48-й минуте Юнгов вошел в зону карагандинцев — бросил. Рейзвих надежно сыграл в воротах. Следует отметить, в субботний вечер голкипер провел матч безупречно, несколько раз совершал спасения ворот, в моментах, когда шайба вот-вот должна была оказаться в воротах.

Еще одно большинство в третьем периоде не принесло взятие ворот. Боле того, хозяева имели пару моментов, чтобы в меньшинстве забросить шайбу, но так и не забросили ее. Еще одно нарушение у хозяев поля, но все усилия ЦСК ВВС были тщетны. Кроме того, за минуту до конца матча у ЦСК ВВС удалили Коротаева за задержку игры. Отбывал наказание нападающий самарской команды. Но счет так и не изменился. 3:0 победила в итоге "Сарыарка".

Последнюю шайбу забросили на 8-й минуте матча с "Металлургом" в Новокузнецке 22 декабря. В трех встречах последующих встречах — в Усть-Каменогорске, в Нур-Султане и в Караганде с 25 по 29 декабря 2019 года — игроки волжан так и не отметились заброшенными шайбами.