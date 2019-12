Концерт Бориса Березовского с закрытыми глазами

Концерт пианиста-виртуоза Бориса Березовского в Самарской филармонии состоялся 29 декабря. Изначально выступление в Самаре было назначено на 12 декабря, но по инициативе музыканта оказалось перенесено. На аншлаг в зале в минувшее воскресенье это никак не повлияло — многие понимали, что концерт Березовского это одно из главных музыкальных событий в этом году.

Перенос концерта предоставил возможность музыканту сыграть на новом концертном рояле Steinway& Sons, который прибыл в Самару во второй декаде декабря. "В Самарской филармонии появился потрясающий инструмент Steinway & Sons. Я считаю, что он — один из лучших. У англичан есть такое выражение as good as it gets, которое переводится, как "лучше не бывает". Вот именно это выражение в

данном случае очень подходит. Конечно, очень приятно играть на таком инструменте!", — рассказал перед концертом Борис Березовский.

Для своего выступления он выбрал фортепианный цикл "Отражения" Мориса Равеля, "Голубую рапсодию" Джорджа Гершвина в авторской транскрипции для фортепиано-соло, Сонату № 4 Александра Скрябина и "Восемь лирических пьес" Эдварда Грига. На бис прозвучала одна из мелодий "Венгерских танцев" Иоганнеса Брамса и "Колыбельная" Эдварда Грига.

Первую часть концерта на большом экране за роялем музыку сопровождал видеоряд — вода, бабочки, совы, ночные виды мегаполиса, замки. Но, как посоветовала ведущая всех концертов в филармонии, Ирина Цыганова, — если вам не хочется отвлекаться от музыки, то можете закрыть глаза. Большинство гостей концерта так и сделали. Потому что музыка, конечно, была прекрасна. Борис Березовский по праву носит звание одного из главных современных пианистов-виртуозов.