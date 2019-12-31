16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 100 человек из-за пригоревшей пищи В Самаре 24 человека тушили дом на ул. Ленинской В Ставропольском районе сгорели автомобиль Mercedes и мотоцикл Honda В Сызрани ликвидировали пожар на предприятии филиала РЖД В Самаре ночью 26 человек тушили пожар в частном доме на ул. Дыбенко

Пожары Происшествия

Из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 100 человек из-за пригоревшей пищи

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 30 декабря, в 19:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТЦ "Парк Хаус" на Московском шоссе, 81 "а", в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что на третьем этаже торгового центра, в помещении бильярдного клуба "Планета Боулинг", произошло пригорание пищи.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 100 человек.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5