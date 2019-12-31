Из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 100 человек из-за пригоревшей пищи

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В понедельник, 30 декабря, в 19:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТЦ "Парк Хаус" на Московском шоссе, 81 "а", в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.