В ДТП с легковушкой и автобусом маршрута "Самара -Казань" пострадали три человека

Во вторник, 31 декабря, в Елховском районе между 1003 и 1004 км трассы "Самара - Ульяновск" водитель автомобиля Nissan Primerа с госномером Республики Татарстан (регион 716) спровоцировал ДТП с общественным транспортом, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в условиях снегопада он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Man lions regio , ехавшего по маршруту № 903 "Самара-Казань", в котором находилось 49 пассажиров и два водителя.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Nissan Primerа, ему назначено амбулаторное лечение, и два его пассажира в возрасте 35 и 30 лет, которые были госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути дорожные и погодные условия.