При столкновении с грузовиком в Исаклинском районе погиб водитель легковушки

Во вторник, 31 декабря, в Исаклинском районе в 12:20 на трассе М-5 произошло смертельное ДТП, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, между 1151 и 1152 км трассы 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-21122 неправильно выбрал скоростной режим, нарушив п. п. 10.1 ПДД РФ, в условиях сильного снегопада допустил занос транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, под управлением 33-летнего водителя, ехавшего навстречу с полуприцепом.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21122 погиб. Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.