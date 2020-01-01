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ДТП Происшествия

При столкновении с грузовиком в Исаклинском районе погиб водитель легковушки

ИСАКЛЫ. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 декабря, в Исаклинском районе в 12:20 на трассе М-5 произошло смертельное ДТП, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным стражей порядка, между 1151 и 1152 км трассы 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-21122 неправильно выбрал скоростной режим, нарушив п. п. 10.1 ПДД РФ, в условиях сильного снегопада допустил занос транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, под управлением 33-летнего водителя, ехавшего навстречу с полуприцепом.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21122 погиб. Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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