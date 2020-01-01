При столкновении двух иномарок под Самарой один человек погиб и трое пострадали

Во вторник, 31 декабря, в 22:00 на трассе "Самара-Волгоград-Крансоармейское-Пестравка" произошло ДТП, в котором погиб один человек и несколько пострадали, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 19 и 20 км трассы 44-летний водитель автомобиля Renault Logan не учел дорожные и метеорологические условия, при снегопаде не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Primera под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя, 51-летней пассажирке автомобиля Nissan Primera назначено амбулаторное лечение. 54-летний пассажир автомобиля Renault Logan скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.