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ДТП Происшествия

При столкновении двух иномарок под Самарой один человек погиб и трое пострадали

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 декабря, в 22:00 на трассе "Самара-Волгоград-Крансоармейское-Пестравка" произошло ДТП, в котором погиб один человек и несколько пострадали, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 19 и 20 км трассы 44-летний водитель автомобиля Renault Logan не учел дорожные и метеорологические условия, при снегопаде не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Primera под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя, 51-летней пассажирке автомобиля Nissan Primera назначено амбулаторное лечение. 54-летний пассажир автомобиля Renault Logan скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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